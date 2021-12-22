شيرار: غياب صلاح خلال أمم إفريقيا سيمنح خصوم ليفربول دفعة كبيرة

يرى آلان شيرار أسطورة الدوري الإنجليزي أن غياب محمد صلاح وساديو ماني لاعبا ليفربول عن الفريق خلال بطولة أمم إفريقيا لن يؤثر سلبيا على الريدز فقط، بل سيؤثر إيجابيا في المنافسين.

ومن المنتظر مشاركة كلاهما مع منتخب مصر والسنغال في بطولة أمم إفريقيا الشهر المقبل، رفقة نابي كيتا مع منتخب غينيا، في حالة إقامة البطولة.

وقال شيرار لهيئة الإذاعة البريطانية BBC: "خسر ليفربول بعض اللاعبين الأساسيين بسبب فيروس كورونا الأسبوع الماضي، لكن القلق الأكبر هو على الأرجح كيف سيتأقلم الفريق في يناير عندما يغيب صلاح وماني خلال كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف "إذا أقيمت البطولة في موعدها، فقد ينتهي الأمر بفقدان صلاح وماني لمباراتين في الدوري، لكن قد تكون 3 أو 4 مباريات".

وتابع مهاجم نيوكاسل يونايتد السابق "في ظل السباق المحتدم على اللقب، قد يكون ذلك كافيا ليكلف فريق يورجن كلوب خسارة الصراع".

وشدد "نحن نتحدث عن غياب 2 من النجوم لمدة قد تصل إلى شهر، وكلاهما قادر على تغيير نتيجة المباريات بتسجيل الأهداف".

وأكمل "خاصة صلاح، الذي يستطيع تقديم السحر في أي لحظة، بالنسبة لي هو الأفضل في العالم الآن، ليس فقط أفضل هداف، بل أفضل لاعب".

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وأردف "لذا بالطبع سيكون غياب صلاح خسارة كبيرة لليفربول ودفعة معنوية إيجابية لمنافسيه، على الرغم من أن كلوب لا يزال لديه الكثير من القوة الهجومية مثل ديوجو جوتا وروبرتو فيرمينو وديفوك أوريجي وتاكومي مينامينو".

وتنطلق بطولة الأمم الإفريقية في الكاميرون يوم 9 يناير المقبل وتستمر حتى 6 فبراير القادم.

وواصل شيرار "يمكنك القول بإن ليفربول، لم يكن في مستواه المعتاد في الأسابيع الأخيرة، لكن الفريق ما زال يفوز في معظم المباريات".

وأتم "ليس لدي أي شكوك حول قدرة ليفربول على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، أعلم أن الفريق يتحسن ولن يتخلى عن المنافسة بسهولة".

ليفربول يحتل وصافة الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، بعد مرور 18 جولة من المسابقة.

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