هندرسون عن استكمال الدوري الإنجليزي رغم انتشار كورونا: لا أحد يهتم بمصلحة اللاعب

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 10:58

كتب : FilGoal

هندرسون

يرى جوردان هندرسون قائد ليفربول أن اللاعبين في الدوري الإنجليزي لا يحصلون على الاحترام الذين يستحقونه.

رابطة البريميرليج قررت الاثنين الماضي استكمال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز دون توقف رغم انتشار فيروس كورونا.

وتأجلت 8 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا بين اللاعبين.

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وقال هندرسون في تصريحات لشبكة "بي بي سي" سبورتس عن ذلك: "أعتقد أنه لا يمكن للناس أن يقدروا صعوبة الأمر حتى يرونه على أرض الواقع".+

وأضاف "كرة القدم بالنسبة لنا هي كل شيء ونريد أن نكون قادرين على الأداء على أعلى مستوى في كل مرة ندخل فيها الملعب، وللأسف في هذه الفترة من الصعب القيام بذلك".

وتابع "بالطبع نريد أن نلعب كلاعبين، نريد أن نخرج ونلعب لكنني قلق بشأن مصلحة ورفاهية اللاعبين ولا أعتقد أن أي شخص يأخذ ذلك على محمل الجد بما فيه الكفاية، خاصة في هذه الفترة التي ينتشر فيها فيروس كورونا".

وأضاف ""سنحاول إجراء محادثات في الكواليس ونحاول أن يكون لنا تأثير مستقبلا لكن في الوقت الحالي لا أشعر أن اللاعبين يحصلون على الاحترام الذي يستحقونه من حيث وجود شخص ما قادر على التحدث نيابة عنهم بشكل مستقل وامتلاك القوة ليقول في الواقع أن هذا ليس مناسبا لمصلحة اللاعب".

يذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة ليستر سيتي اليوم لحساب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ليفربول الدوري الإنجليزي فيروس كورونا
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