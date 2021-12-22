جاريدو: الأهلي المرشح الأبرز للفوز بـ السوبر الإفريقي.. وهذا الفارق بينه وبين الرجاء

أوضح خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق لـ الأهلي والرجاء الفارق بين الفريقين قبل مواجهة اليوم.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي اليوم الأربعاء على ملعب أحمد بن علي في قطر لحساب كأس السوبر الإفريقي.

وقال جاريدو في تصريحات لقناة الأهلي: "مباراة الأهلي والرجاء مواجهة استثنائية بالنسبة لي، لأنني عملت في الفريقين، وحققت معهما بطولات في مشواري التدريبي، ولدي ذكريات رائعة في القاهرة والدار البيضاء، لذا أتمنى لهما التوفيق".

وأضاف "أعتقد أن الأهلي لديه الأفضلية في الفوز باللقب، لأنه احتفظ بقوام الفريق ويخوض اللقاء بنفس التشكيلة ونفس الجهاز الفني وكذلك إدارة النادي، فالأهلي يتمتع بالاستقرار والتوازن الإداري".

وواصل "مسؤولو الأهلي دائما على قدر كبير من الاحترافية مثلما كان الحال معي في تواجد علاء عبد الصادق ووائل جمعة والآن رئيس النادي لاعب سابق، وهو أمر يمنح الفريق الهدوء والاستقرار اللازمين، ويجعل المدير الفني يركز في كرة القدم فقط".

وتابع "أما في الرجاء البيضاوي، فقد باعوا سفيان رحيمي، وتغير رئيس النادي، وتولى مسؤولية الفريق مدرب جديد لم يلعب مباريات كثيرة".

واستكمل "إقامة المباراة في الدوحة سيجعل المباراة مثيرة لما يتمتع به الفريقان من شعبية وجماهيرية، فاللقاءات الكبير من الأفضل أن تلعب وسط أكبر عدد من الحضور، لأن كرة القدم للجماهير".

واستطرد "الرجاء فريق جيد يضم لاعبين مميزين مثل عبد الإله الحفيظي، محمود بنحليب وأنس الزنيتي، لكن المدير الفني الجديد عمل مباراتين فقط في الدوري المغربي، لذا عامل التوقيت ليس في صالحه، لأنه فقد أيضا عدد من لاعبيه لمشاركتهم مع منتخب المغرب في كأس العرب".

وأردف "انتقال سفيان رحيمي للعين الإماراتي، سيؤثر كثيرا على الرجاء البيضاوي وستكون مباراة صعبة عليهم لأن الأهلي أيضا فريق قوي للغاية".

وعن ذكرياته مع الأهلي، قال: "فخور بكوني كنت مدربا للأهلي، لدي ذكريات رائعة مع الفريق، وحققت لقبي السوبر والكونفدرالية، ولكن للأسف خرجنا من دوري الأبطال، وبالطبع المدير الفني هو من يتحمل مسؤولية أي إخفاق".

وتابع جاريدو تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس عن احتمالية تدريب الزمالك مستقبلا "أنا رجل محترف، وأعتقد أنه إذا أراد الزمالك ذلك فيمكن التفاوض معه".

وأتم عن توقعاته للفائز في أمم إفريقيا "الآن مصر لديها أفضل لاعب في العالم محمد صلاح ويمكنه صناعة الفارق في أي وقت، وهناك منتخبات أخرى قوية يمكنها الفوز مثل الجزائر والمغرب وتونس".