السوبر الإفريقي - التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الرجاء

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 10:03

كتب : حسام نور الدين

الأهلي

يستعد الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي اليوم الأربعاء على ملعب أحمد بن علي في قطر لحساب كأس السوبر الإفريقي.

ويسعى الأهلي لحصد اللقب للمرة الثامنة في تاريخه، بينما سيقتنص الرجاء لقبه الثالث حال الفوز.

فوز الأهلي سيعني تحقيقه للقب السوبر الإفريقي "مرتين متتاليتين" للمرة الثالثة في تاريخ النادي والرابعة في تاريخ إفريقيا بجانب إنييمبا النيجيري.

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وسيرفع موسيماني رصيده من ألقاب السوبر إلى 3 ألقاب خلف مانويل جوزيه صاحب الأربعة ألقاب.

وحال فوز الرجاء المغربي سيكون مارك فيلموتس أول مدرب بلجيكي يفوز بأي بطولة للأندية من تنظيم كاف في التاريخ.

نستعرض معا التشكيل المتوقع للأهلي أمام الرجاء

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف - حمدي فتحي - بدر بانون

خط الوسط: علي معلول -أليو ديانج - عمرو السولية - أكرم توفيق

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو - حسين الشحات

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