خبر في الجول – لحسم مصير كأس إفريقيا.. موتسيبي يدعو لاجتماع تنفيذي كاف قبل السوبر

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 23:49

كتب : محمد عبد العظيم

باتريس موتسيبي - رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف"

وجه باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الدعوة لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، للاجتماع غدا الأربعاء فور وصوله إلى الدوحة.

ويسافر موتسيبي إلى الدوحة من الكاميرون لحضور مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي، ولكن قبله، حسبما علم FilGoal.com يجتمع موتسيبي وسكرتير عام الاتحاد فيرون أومبا ماسينجو، مع أعضاء المكتب التنفيذي.

ويأتي الاجتماع، لعرض نتائج زيارة موتسيبي وفيرون إلى الكاميرون لمتابعة آخر الاستعدادات لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2021، المزمع إقامتها بين 9 يناير و6 فبراير المقبلين.

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ومن المنتظر، أن يشهد الاجتماع الحسم النهائي لموقف إقامة البطولة، والذي يميل بشدة لإقامتها في موعدها.

ويأتي الاجتماع، بعد تأكيدات عدة، سواء من موتسيبي أو من صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني، بإقامة البطولة في موعدها.

يوم الأحد الماضي، استقر المكتب التنفيذي على إقامة أمم إفريقيا في موعدها بالكاميرون.

وعلم FilGoal.com أن نهاية اجتماع اللجنة التنفيذية لـ كاف بإقامة البطولة في موعدها بأغلبية التصويت.

وكان قد تم رفض مقترح تأجيل أمم إفريقيا بأغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية.

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