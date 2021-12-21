أسطورة المغرب لـ في الجول: الرجاء بمن حضر.. والإجهاد قد يؤثر على الأهلي

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 23:18

كتب : محمود عزت

صلاح الدين بصير

يرى صلاح الدين بصير أن الرجاء رغم نواقصه، فهو "بمن حضر" في مباراة السوبر الإفريقي ضد الأهلي.

وقال بصير لـ FilGoal.com: "هناك بعض العوامل التي قد تؤثر بالسلب على فريق الرجاء خلال مواجهة السوبر الإفريقي أبرزها عدم استقرار الإدارة الفنية للفريق".

وأوضح "بعد التعاقد مع المدرب البلجيكي مارك فيلموتس الذي أدار الفريق في 4 مباريات تقريبا، بالإضافة إلى رحيل الكونغولي بن مالانجو والجناح سفيان رحيمي إلى الدوري الإماراتي".

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وأكمل "رحيمي ومالانجو مؤثران للغاية فى صفوف الرجاء وكانا يحسمان الكثير من المباريات، وتم تعويضهم بالموهوب حميد أحداد الذي له تجربة فى الدوري المصري ويملك خبرة ملاقاة الأندية المصرية وخاصة الأهلي".

وشدد "هناك بعض اللاعبين الشباب الذين في مرحلة التطوير، وبالطبع يتواجد لاعبين أصحاب خبرة فى الفريق، ويملك الرجاء العزيمة والإصرار لتحقيق اللقب".

وأكد "الرجاء بمن حضر، نمتلك عمود رئيسي وهم الحارس أنس الزنيتي وعبد الإله الحافيظي والقائد محسن متولي، بالإضافة إلى حميد أحداد إذا كانوا فى أفضل مستوى، فالطبع ستكون مباراة قوية وقد يباغتوا الخصم في أي لحظة".

وشرح "بالنسبة للأهلي، كان هناك لاعبين يشاركون مع المنتخب في كأس العرب قد يؤثر عليهم على مستوى الإجهاد لكنهم قادرين على الحفاظ على مستويات أداءهم. الأهلي فريق متكامل، وأعتقد أن أبرز لاعبيه هم الشناوي صاحب التجربة الكبيرة ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول، وأيضا الجناح حسين الشحات".

وأتم "أيضا لا ننسى المالي أليو ديانج، وبالطبع بدر بانون هو بيكنباور الكرة المغربية حيث يتمتع بذكاء وخبرة وتجربة كبيرة. نتمنى أن تكون مباراة قوية وجميلة، ونسوق فيها الكرة العربية والظهور بأفضل مظهر ممكن".

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