غيابات عديدة في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلباو

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن قائمة الفريق التي ستتجه لملاقاة أتلتيك بلباو.

ويلتقي ريال مدريد غدا مع أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس في الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني.

شهدت القائمة غياب العديد من اللاعبين بسبب تفشي فيروس كورونا بين أعضاء الفريق.

وجاءت القائمة بالكامل كالآتي

الحراس: تيبو كورتوا - توني فويدياس - دييجو بينيرو

الدفاع: إدير ميليتاو - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - فيرلان ميندي - ميجيل جوتيريز - رافا مارين

الوسط: توني كروس - فيدي فالفيردي - لوكاس فاسكيز - إدوارد كامافينجا - أنطونيو بلانكو - أريباس - بيتر فيديريكو

الهجوم: إدين هازارد - كريم بنزيمة - لوكا يوفيتش - فينيسيوس جونيور - ماريانو دياز