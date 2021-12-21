مؤتمر فيلموتس: الرجاء جاهز لكل الاحتمالات.. نواجه الأهلي للفوز باللقب

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 20:56

كتب : محمد الجزار

مارك فيلموتس

شدد مارك فيلموتس المدير الفني للرجاء المغربي، على جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي رغم ضيق الوقت الذي تولى فيه تدريب الفريق.

وقال فيلموتس في المؤتمر الصحفي للمباراة: "بالتأكيد سنواجه فريقا كبيرا في مباراة هامة وحاسمة. وهذه فرصة رائعة للتتويج باللقب" .

وأضاف "خضنا مباريات قوية في الدوري المغربي وجئنا إلى هنا من أجل الفوز باللقب ونعلم جيدا أنها مباراة لا تقبل القسمة على إثنين ".

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وأردف "6 أسابيع فقط سبقت الفترة التي توليت فيها تدريب الفريق. كنا نتمنى أن يكون الإعداد أفضل لكن يجب أن نتعامل مع جميع الظروف المتاحة بعدما طلبنا تأجيل المباراة لكن لم يتم الاستجابة لطلبنا ".

وأكمل "أنا جاهز لكل الاحتمالات وأدرك جيدا حجم المسئولية الملقاة على عاتقي" .

وأوضح "تحدثت مع اللاعبين الثلاثة في صفوف المنتخب بعد انتهاء مشاركتهم في بطولة كأس العرب وطالبتهم بإغلاق صفحة المنتخب وعدم البكاء على اللبن المسكوب من أجل التركيز في مواجهة الأهلي وتحقيق لقب كأس السوبر الإفريقي" .

وأتم "نتمنى حسم المباراة في الوقت الأصلي ولكن إذا أدت الظروف إلى ركلات الترجيح سنعتمد على الحارس أنس الزنيتي في هذه المرحلة وثقتنا كبيرة فيه وفي إمكانياته ولا نخشى شيء على الإطلاق ".

الأهلي الرجاء مارك فيلموتس
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