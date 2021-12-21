مؤتمر محسن متولي: نعرف كيف نواجه الأهلي.. بذلنا جهدا مضاعفا قبل السوبر

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 20:25

كتب : محمد الجزار

محسن متولي

شدد محسن متولي قائد الرجاء المغربي على أن فريقه يعلم نقاط قوة وضعف الأهلي جيدا مشيرا إلى أن الكل في الفريق على أتم الاستعداد للفوز باللقب.

ويلعب الأهلي مع الرجاء المغربي غدا الأربعاء لحساب السوبر الإفريقي على ملعب أحمد بن علي في قطر.

وقال متولي في المؤتمر الصحفي: "سعداء بالتواجد في قطر وندرك ان المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق على كلا الفريقين، مستعدون لهذه المباراة وجميع اللاعبين في أفضل حالة فنية وبدنية وذهنيا كذلك.

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وتابع "ندرك جيدا أن الأهلي فريق كبير مثله مثل الرجاء، نعرف نقاط القوة والضعف لديه وقمنا بالتركيز على كافة الإيجابيات والسلبيات. قمنا بالتحضير بشكل جيد رغم إرهاق السفر وهي مباراة صعبة بالتأكيد على كلا الفريقين".

وتابع "سنحرص على أن تكون لنا الكلمة في هذه المواجهة ونحقق خلالها الانتصار. استعداداتنا للمباراة كانت جيدة وعلى مستوى الحدث".

وواصل "قضيت 7 سنوات في قطر وأعرف الملاعب والأجواء هنا جيدا ولكني لم أتمكن من اللعب على ملاعب مونديال 2022 وهذه فرصة جيدة للغاية لمعايشة هذا الأجواء الرائعة".

وأتم "اللاعبون في الرجاء هدفهم واضح وهو الفوز باللقب وحصد الكأس وسنبذل جهد مضاعف من أجل التتويج".

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