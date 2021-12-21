مؤتمر الشناوي: أغلقنا صفحة كأس العرب.. تركيزنا على الفوز بـ السوبر الإفريقي

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 19:43

كتب : محمد الجزار

محمد الشناوي

شدد محمد الشناوي قائد النادي الأهلي على أن الجميع في قمة تركيزه للفوز بلقب السوبر الإفريقي مشيرا إلى أن صفحة كأس العرب تم إغلاقها.

ويلعب الأهلي مع الرجاء المغربي غدا الأربعاء لحساب السوبر الإفريقي على ملعب أحمد بن علي في قطر.

وقال محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي: "أغلقنا ملف كأس العرب والآن تركيزنا مع النادي أمام مباراة تساوي بطولة".

أخبار متعلقة
مؤتمر موسيماني: هذا ما قلته لـ شريف بعد إهدار ضربة الترجيح أمام قطر السوبر الإفريقي - اهتزازات إدارية وفنية في الرجاء.. وهذا ما يجب أن يحذر منه الأهلي السوبر الإفريقي - موعد مباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي.. والقنوات الناقلة ديلي ميل: تغير في موقف مانشستر يونايتد بخصوص رحيل كافاني

وتابع "كل اللاعبين كبار ومحترفين ويعرفون جيدا قيمة مباراة الرجاء، قمنا بالتحدث مع زملائنا وحاولنا أن ننقل لهم خبراتنا".

وأضاف عن إهدار شريف لركلة الجزاء: "كل اللاعبين حول العالم يهدروا ركلات جزاء، يجب أن نغلق هذه الصفحة ونكون سويا وأكثر هدوءا".

وأتم "يجب تنفيذ تعليمات المدرب لكي نحقق الفوز ونعود بكأس البطولة ونسعد الملايين من جماهيرنا".

فوز الأهلي سيعني تحقيقه للقب السوبر الإفريقي "مرتين متتاليتين" للمرة الثالثة في تاريخ النادي والرابعة في تاريخ إفريقيا بجانب إنييمبا النيجيري.

وسيرفع موسيماني رصيده من ألقاب السوبر إلى 3 ألقاب خلف مانويل جوزيه صاحب الأربعة ألقاب.

وحال فوز الرجاء المغربي سيكون مارك فيلموتس أول مدرب بلجيكي يفوز بأي بطولة للأندية من تنظيم كاف في التاريخ.

الأهلي الرجاء السوبر الإفريقي
نرشح لكم
مؤتمر فيلموتس: الرجاء جاهز لكل الاحتمالات.. نواجه الأهلي للفوز باللقب مؤتمر محسن متولي: نعرف كيف نواجه الأهلي.. بذلنا جهدا مضاعفا قبل السوبر مؤتمر موسيماني: هذا ما قلته لـ شريف بعد إهدار ضربة الترجيح أمام قطر السوبر الإفريقي - موعد مباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي.. والقنوات الناقلة
أخر الأخبار
بمشاركة مصطفى محمد.. سقوط جديد لـ جالاتا سراي في الدوري التركي 11 دقيقة | أوروبا
غزل المحلة يتقدم باحتجاج رسمي على حكم مباراة البنك الأهلي 12 دقيقة | الدوري المصري
إنتر وميلان يعلنان ملعبهما الجديد "الكاتدرائية" 22 دقيقة | الدوري الإيطالي
مؤتمر فيلموتس: الرجاء جاهز لكل الاحتمالات.. نواجه الأهلي للفوز باللقب 30 دقيقة | إفريقيا
ريال مدريد يعلن إصابة ثنائي الفريق بفيروس كورونا 36 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر محسن متولي: نعرف كيف نواجه الأهلي.. بذلنا جهدا مضاعفا قبل السوبر ساعة | إفريقيا
على الرغم من تأجيل المباراة.. أودينيزي يعلن تشكيل مواجهة سالرنيتانا ساعة | الدوري الإيطالي
مؤتمر الشناوي: أغلقنا صفحة كأس العرب.. تركيزنا على الفوز بـ السوبر الإفريقي ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 2 رسالة من ساسي لجمهور مصر عقب خطأ السولية ضد تونس 3 حوار في الجول - أجايي يكشف تفاصيل ما حدث مع موسيماني بعد استبعاده.. الذكريات الأفضل واللعب لـ الزمالك 4 قائمة كأس الأمم الإفريقية المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان