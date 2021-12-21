مؤتمر الشناوي: أغلقنا صفحة كأس العرب.. تركيزنا على الفوز بـ السوبر الإفريقي

شدد محمد الشناوي قائد النادي الأهلي على أن الجميع في قمة تركيزه للفوز بلقب السوبر الإفريقي مشيرا إلى أن صفحة كأس العرب تم إغلاقها.

ويلعب الأهلي مع الرجاء المغربي غدا الأربعاء لحساب السوبر الإفريقي على ملعب أحمد بن علي في قطر.

وقال محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي: "أغلقنا ملف كأس العرب والآن تركيزنا مع النادي أمام مباراة تساوي بطولة".

وتابع "كل اللاعبين كبار ومحترفين ويعرفون جيدا قيمة مباراة الرجاء، قمنا بالتحدث مع زملائنا وحاولنا أن ننقل لهم خبراتنا".

وأضاف عن إهدار شريف لركلة الجزاء: "كل اللاعبين حول العالم يهدروا ركلات جزاء، يجب أن نغلق هذه الصفحة ونكون سويا وأكثر هدوءا".

وأتم "يجب تنفيذ تعليمات المدرب لكي نحقق الفوز ونعود بكأس البطولة ونسعد الملايين من جماهيرنا".

فوز الأهلي سيعني تحقيقه للقب السوبر الإفريقي "مرتين متتاليتين" للمرة الثالثة في تاريخ النادي والرابعة في تاريخ إفريقيا بجانب إنييمبا النيجيري.

وسيرفع موسيماني رصيده من ألقاب السوبر إلى 3 ألقاب خلف مانويل جوزيه صاحب الأربعة ألقاب.

وحال فوز الرجاء المغربي سيكون مارك فيلموتس أول مدرب بلجيكي يفوز بأي بطولة للأندية من تنظيم كاف في التاريخ.