ديلي ميل: تغير في موقف مانشستر يونايتد بخصوص رحيل كافاني

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 19:34

كتب : عبد الرحمن فوزي

إدينسون كافاني يحتفل بهدفه مع مانشستر يونايتد ضد فولام

كشفت صحيفة ديلي ميل عن وجود تغير في موقف مانشستر يونايتد من رحيل إدينسون كافاني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

إدينسون كافاني

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وكانت العديد من التقارير قد أشارت برغبة كافاني في الرحيل عن مانشستر يونايتد من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات.

وأشارت التقارير إلى أن كافاني قد وافق على الانتقال لبرشلونة في شهر يناير المقبل بعد اتفاقه مع إدارة مانشستر يونايتد على فسه تعاقده ليرحل بشكل مجاني.

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ويبحث برشلونة عن مهاجم ببتعاقد معه بشكل مجاني في شهر يناير المقبل بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق حاليا ولحل شكلة تسجيل الأهداف في خط الهجوم في ظل عدم تقديم ديباي لمستوى مقنع حتى الآن.

وفقا لديلي ميل فإن إدارة مانشستر يونايتد قد غرت من موقفها بخصوص رحيل كافاني بعد إصابات الفريق بفيروس كورونا، لذلك ترى الإدارة بأنها ستحتاج إلى جميع اللاعبين حتى نهاية الموسم تحسبا لأي مواقف طارئة.

وترى إدارة مانشستر يونايتد بأن الحالة الوحيدة التي ستوافق فيها على رحيل اللاعب في شهر يناير ستكون تلقي عرض جيد يرضي طموحاتها ويعوض عن الـ 6 أشهر المتبقية في عقده مع الفريق.

وشارك كافاني مع مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم في ثمان مباريات فقط ما بين أساسي وإحطياتي، وتمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد فقط.

مانشستر يونايتد إدينسون كافاني
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