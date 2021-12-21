مؤتمر موسيماني: هذا ما قلته لـ شريف بعد إهدار ضربة الترجيح أمام قطر

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن ما دار بينه وبين محمد شريف بعد ضياع ضربة الجزاء أمام قطر مشيرا إلى أهمية دعم الجماهير.

ويلعب الأهلي مع الرجاء المغربي غدا الأربعاء لحساب السوبر الإفريقي على ملعب أحمد بن علي في قطر.

وقال بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي: "عندما نلعب في قطر نشعر بأننا متقدمون خطوة بسبب الحضور الجماهيري. في مصر لم نكن نلعب بحضور جماهيري كبير وفي المباريات الأخيرة بدأ الجمهور بالحضور ببعض الأعداد".

وأضاف "أتمنى أن يحضروا بعدد كبير ضد الرجاء، هم رائعون ويؤمنون بنا حينما كنا نواجه بايرن ميونيخ أو بالميراس".

وتابع "كان لدي 9 لاعبين في البطولة العربية لم يعودوا بشعور جيد، لأن معلول خسر النهائي مع تونس وبدر بانون خسر في ربع النهائي مع المغرب، كما حل المنتخب المصري رابعا".

وواصل "هؤلاء 9 لاعبين أساسيين لم أراهم سوى البارحة فلم نستطع التحضير جيدا، لكن عندما تأتي المباراة لا يوجد أعذار وهذه هي الحياة، لدي لاعبين جيدين يستطيعون التعامل مع تلك الظروف".

وعن تأثر محمد شريف بركلة الجزاء المهدرة ضد قطر، قال: " شريف أتى للفندق البارحة، وقلت له أمرا واحدا، ننتظر منك هدفا ضد الرجاء. أنا أؤمن به، وهو هداف الدوري الموسم الماضي. نثق فيه تماما".

يذكر أن محمد شريف أهدر ركلة جزاء الترجيحية الأخيرة خلال مواجهة مصر وقطر لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العرب.

واستكمل "الجميع يتوقع من اللاعبين ألا يقدموا أي أعذار ويلعبوا ويفوزوا مهما كانت الصعوبات، الأمر نفسه بالنسبة أيضا لكأس العالم للأندية لا أحد يهتم بالاستعدادات. نحن فريق جيد واللاعبين يعرفوا جيدا ذلك وعلينا أن نكون واثقين بانفسنا".

واستطرد "عندما تدرب فريق بحجم الاهلي يجب ألا تشتكي من الضغط وإلا هذا لن يكون مكانك. عشت مع الضغط والاجهاد هنا ومع فريقي السابق وبالتالي يجب أن تتمكن من الفصل بين ذلك ولا تشعر بالكبرياء لأنهم يهتفون بأسمك بل يجب أن تكون متواضعا ومحترفا وتركز في الفوز فقط".

وأتم "اللاعبين لم يفوزوا بكأس العرب ،لكن الآن أمامنا فرصة أخرى أتمنى أن نستغلها بشكل جيد ونفوز في مباراة الغد، نحن هنا للمباراة الثانية على التوالى بكأس السوبر الإفريقى بعد مباراة نهضة بركان المغربى الصعبة وستكون مباراة صعبة غدا أيضا".