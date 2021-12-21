رئيس كاف يؤكدها مجددا: أمم إفريقيا في موعدها.. البطولة العربية أقيمت بحضور الآلاف

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 18:41

كتب : محمد عبد العظيم

باتريس موتسيبي وصامويل إيتو في زيارة لملعب أوليمبي في الكاميرون

جدد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حديثه حول إقامة كأس أمم إفريقيا 2021 في موعدها المحدد سلفا في الكاميرون في التاسع من شهر يناير المقبل.

وقال موتسيبي في تصريحات عبر قناة "تيلي أسو" الكاميرونية اليوم الثلاثاء عقب مقابلة بول بيا رئيس الكاميرون: "في البطولة العربية كان هناك الآلاف من المشاهدين والمشجعين وذهبت إلى ملعب ويمبلي لمتابعة نهائي يورو 2020".

وواصل "يجب دائما أن نواجه المشاكل والصعوبات وألا نهرب منها، ويجب أن يكون لدينا الثقة إننا نستطيع التغلب عليها والتعامل معها بشكل مسؤول".

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وشدد موتسيبي "لذا قلنا من قبل إنه لن يدخل أي شخص للملعب إلا بدون إجراء اختبار PCR لأنه علينا حماية الجميع، يوجد مخاوف من تزوير تلك الشهادات لكننا نتعامل مع تلك الأمور".

وأكمل "بعد البطولة سأحصل على تقرير بشأن كل المواقف الصحية خلالها".

وأردف "يجب أن نثق في أنفسنا كأفارقه، ويمكننا استضافة أمم إفريقيا ناجحة للغاية في الكاميرون".

وأتم "سأكون في الكاميرون في السابع من شهر يناير المقبل وسأشاهد مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو في التاسع من يناير حيث افتتاح البطولة".

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