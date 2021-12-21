قوائم أمم إفريقيا - توماس بارتي وأمارتي يقودان اختيارات غانا الأولية
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 17:43
كتب : محمد عبد العظيم
أعلن ميلوفان راجيفاتش مدرب منتخب غانا عن اقائمة أولية للفريق من 30 لاعب لتخوض كأس أمم إفريقيا 2021.
ومن المنتظر أن تضم القائمة النهائية 30 لاعبا بالإضافة إلى 5 لاعبين في القائمة الإحطياتيه.
وجاء توماس بارتي لاعب أرسنال ودانييل أمارتي على رأس القائمة التي اختارها راجيفاتش، بالإضافة إلى فيليكس جيان موهبة روما.
وجاءت قائمة غانا الأولية كالآتي
الحراس: جوسيف وولاكوت - عبدول نور الدين - ريتشارد أتاه - لاورنس أتي زيجي
الدفاع: أندي يادوم - فيليمون بافور - بابا عبد الرحمن - جيديون مينساه - دانييل أمارتي - أليكساندر دجيكو - جوناثان مينساه - خالد عبد المؤمن
الوسط: بابا إدريسو - إدموند أدو - توماس بارتي - مبارك واكاسو - محمد كودوس - دانييل كوفي - دافيد أباجنا - ساليس عبد الصمد
الهجوم: جوردان أيو - ريتشموند يادوم - ماكسويل أبي كواي - فيليكس أفينا جيان - بينجامين تيتي.
ومن المنتظر أن تنطلق البطولة في يوم 9 يناير المقبل.
وأوقعت القرعة غانا في المجموعة الثالثة برفقة كل من المغرب، وجزر القمر، والجابون.