خبر في الجول - خروج روقا من قائمة الزمالك أمام المقاولون العرب

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 16:29

كتب : إبراهيم رمضان

محمد أشرف روقا

خرج محمد أشرف "روقا" من قائمة الزمالك التي ستواجه المقاولون العرب في الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويستعد الزمالك للقاء ذئاب الجبل مساء اليوم الثلاثاء في الثامنة مساءً.

وحسبما علم FilGoal.com أصيب روقا بنزلة معوية وتم إجراء الإسعافات له.

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وأصبحت حالة اللاعب مطمئنة.

وسيعوض حمدي علاء مواليد 99 روقا في قائمة الزمالك اليوم لمواجهة ذئاب الجبل.

لاعب وسط الزمالك شارك الموسم الحالي في مباراتين فقط كبديل بقميص الأبيض.

يُذكر أن حمدي علاء عاد إلى الزمالك في موسم 2018-19 وحصد لقب دوري 99 الموسم الماضي.

صُعد مباراة عقب مباراة الإسماعيلي في دوري 99 الموسم الماضي ومن يومها حتى الآن متواجد مع الفريق الأول، تواجد في قائمة مباريات الزمالك بكأس مصر وحصد لقب الدوري.

وجدد الموسم الماضي تعاقده مع النادي لمدة 4 مواسم.

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