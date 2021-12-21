مروان داوود: احتلال المركز الرابع في كأس العرب نتيجة مقبولة

يرى مروان داوود لاعب منتخب مصر أن احتلال الفراعنة للمركز الرابع في كأس العرب نتيجة مقبولة حسب وجهة نظره.

واحتل المنتخب المصري المركز الرابع في البطولة التي أقيمت في قطر هذا الشهر وشهدت الظهور الدولي الأول لمروان داوود.

وقال مروان داوود في تصريحات لموقع لاتحاد الكرة: "البطولة العربية أفادتني كثيرا واكتسبت منها خبرات كبيرة، فلأول مرة في حياتي أنضم للمنتخب، حيث لم أنضم لمنتخبات شباب قبل ذلك، وبالطبع نادي إنبي صاحب الفضل علي في ذلك، وكان بوابتي للانضمام للفراعنة".

وأضاف "تحقيق المركز الرابع في كأس العرب نتيجة مقبولة من وجهة نظري، نعم منتخب مصر مُعتاد على التتويج بأي بطولة يُشارك فيها، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار، أن هناك عناصر كثيرة انضمت لأول مرة للمنتخب في كأس العرب".

وأردف "لذلك لم يكن هناك الانسجام المطلوب، حيث بدأ المعسكر قبل وقت قصير من البطولة، ولذلك أرى أن المركز الرابع نتيجة مقبولة إلى حد كبير".

وأكمل "كأس العرب كان فرصة لظهور عناصر جديدة لمنتخب مصر وبالفعل هناك العديد من اللاعبين الذين نجحوا في اثبات ذاتهم في البطولة، وتركيزنا حاليًا على كأس أمم إفريقيا وكأس العالم".

وتابع "الأفضل أتِ لمنتخب مصر مع هذا الجيل في أمم إفريقيا وكأس العالم، هذه المجموعة لو عملت لوقت أكبر مع بعض بجانب إنضمام المحترفين، سيكون ظهورنا أفضل في بطولة الأمم الإفريقية وسنتأهل لكأس العالم إن شاء الله".

واستمر "وجودي في القائمة المبدئية لكأس الأمم الإفريقية شرف لي، وشرف لي أن أرتدي قميص المنتخب مرة ثانية، فوجودي في قائمة مصر لكأس الأمم نقطة مضيئة في مسيرتي، شيء رائع أن أُشارك في أمم إفريقيا".

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وشدد "سأحاول الاجتهاد خلال هذه الفترة مع نادي انبي وسأسعى للتواجد في القائمة النهائية المُشاركة في أمم إفريقيا".

ويرى أن "المنافسة في مركز الظهير الأيسر لصالح المنتخب، أحمد فتوح لاعب كبير، ولكن الحقيقة في المنتخب لا أحد يهتم باللعب أساسي أو الجلوس على مقاعد البدلاء، جميعنا نعمل من أجل مصلحة منتخب مصر".

وواصل "لن انسى تعامل كارلوس كيروش النفسي معي ومع اللاعبين الشباب، إنه يعامل كل اللاعبين معاملة واحدة، لا يوجد فارق بين لاعب قديم وجديد، كيروش نجح في التعامل النفسي مع اللاعبين، وضم عناصر جديدة لأول مرة تنضم إلى المنتخب، واعطى فرصة لهم، هذا شيء يحسب له".

وأتم "خبرات كيروش كبيرة، سيرة ذاتية عظيمة، هو يعمل على بناء جيل جديد لمنتخب مصر، كأس العرب كانت تجربة مفيدة، نستطيع التأهل لنهائي أمم إفريقيا وتحقيق نتائج جيدة والتأهل لكأس العالم، هذا الطبيعي لمنتخب مصر".

ويستعد الفراعنة للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا الشهر المقبل بالكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 يناير المقبلين.