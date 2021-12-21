ليفربول يعلن غياب روبرتسون 3 مباريات

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 12:38

كتب : FilGoal

أندرو روبرتسون - فيدريكو فيرنانديز

أعلن نادي ليفربول غياب لاعبه أندي روبرتسون عن مبارياته الـ3 المقبلة بسبب الإيقاف.

روبرتسون حصل على بطاقة حمراء مباشرة في لقاء توتنام الأخير بعد تدخله العنيف على ريان سيسينيون.

وأفاد ليفربول في بيان: "سيغيب روبرتسون عن المباريات الـ3 المقبلة، عقب حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الأخيرة أمام توتنام".

أخبار متعلقة
ويليان: أردت الرحيل عن أرسنال بعد 3 أشهر فقط في النادي بعد مرور 18 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي تأجيل مباراة أودينيزي وساليرنيتانا بسبب كورونا تقرير: مانشستر يونايتد ينضم للراغبين في الظفر بهداف الدوري الأرجنتيني

وبذلك سيغيب قائد منتخب اسكتلندا عن مباريات ليفربول ضد ليستر سيتي في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الثلاثاء، وليدز يونايتد وليستر في الدوري الأسبوع المقبل خلال فترة الأعياد.

اليوناني كوستاس تسيميكاس سيكون جاهزا ليحل مكان روبرتسون في التشكيل الأساسي للريدز في المباريات المقبلة.

وأوضح ليفربول استمرار معاناة لاعبيه فابينيو وكورتيس جونز وفيرجيل فان دايك وتياجو ألكانتارا من الإصابة بفيروس كورونا.

فقد غاب الثلاثي الأول عن مواجهة نيوكاسل يونايتد يوم الخميس، بينما غاب الأخير عن مواجهة توتنام يوم الأحد.

فيما غاب جوردن هندرسون عن لقاء توتنام الذي انتهى بالتعادل 2-2 بسبب الإصابة بنزلة برد.

ويعاني ديفوك أوريجي وناثانيال فيليبس وهارفي إليوت وأدريان من إصابات مختلفة.

ليفربول أندي روبرتسون
نرشح لكم
ويليان: أردت الرحيل عن أرسنال بعد 3 أشهر فقط في النادي بعد مرور 18 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي يعلن تسجيل رقم قياسي جديد بإصابات كورونا جريليش: أحلم باللعب في الدوري الأمريكي
أخر الأخبار
‏الزمالك يعلن فتح باب الترشح للانتخابات 48 دقيقة | الدوري المصري
ليفربول يعلن غياب روبرتسون 3 مباريات 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير جزائري: انضمام بلايلي لـ مارسيليا مُهدد لهذا السبب ساعة | إفريقيا
لاعب الرجاء السابق لـ بانون قبل لقاء السوبر الإفريقي: سينهزم أمام فريقه الأم ساعة | دوري أبطال إفريقيا
ويليان: أردت الرحيل عن أرسنال بعد 3 أشهر فقط في النادي ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير مغربي: بانون سينضم لقائمة المغرب في كأس الأمم الإفريقية ساعة | إفريقيا
إيتو: ثقتي كبيرة للغاية في نجاح أمم إفريقيا ساعة | إفريقيا
بعد مرور 18 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 2 رسالة من ساسي لجمهور مصر عقب خطأ السولية ضد تونس 3 حوار في الجول - أجايي يكشف تفاصيل ما حدث مع موسيماني بعد استبعاده.. الذكريات الأفضل واللعب لـ الزمالك 4 قائمة كأس الأمم الإفريقية المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان