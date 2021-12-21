ليفربول يعلن غياب روبرتسون 3 مباريات

أعلن نادي ليفربول غياب لاعبه أندي روبرتسون عن مبارياته الـ3 المقبلة بسبب الإيقاف.

روبرتسون حصل على بطاقة حمراء مباشرة في لقاء توتنام الأخير بعد تدخله العنيف على ريان سيسينيون.

وأفاد ليفربول في بيان: "سيغيب روبرتسون عن المباريات الـ3 المقبلة، عقب حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الأخيرة أمام توتنام".

وبذلك سيغيب قائد منتخب اسكتلندا عن مباريات ليفربول ضد ليستر سيتي في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الثلاثاء، وليدز يونايتد وليستر في الدوري الأسبوع المقبل خلال فترة الأعياد.

اليوناني كوستاس تسيميكاس سيكون جاهزا ليحل مكان روبرتسون في التشكيل الأساسي للريدز في المباريات المقبلة.

وأوضح ليفربول استمرار معاناة لاعبيه فابينيو وكورتيس جونز وفيرجيل فان دايك وتياجو ألكانتارا من الإصابة بفيروس كورونا.

فقد غاب الثلاثي الأول عن مواجهة نيوكاسل يونايتد يوم الخميس، بينما غاب الأخير عن مواجهة توتنام يوم الأحد.

فيما غاب جوردن هندرسون عن لقاء توتنام الذي انتهى بالتعادل 2-2 بسبب الإصابة بنزلة برد.

ويعاني ديفوك أوريجي وناثانيال فيليبس وهارفي إليوت وأدريان من إصابات مختلفة.

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