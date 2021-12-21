ويليان: أردت الرحيل عن أرسنال بعد 3 أشهر فقط في النادي

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 11:53

كتب : FilGoal

ويليان

قال ويليان لاعب كورنثيانز البرازيلي وجناح أرسنال السابق إنه أراد الرحيل عن الأخير بعد فترة قصيرة جدا من التحاقه به في صيف 2020.

ويليان

النادي : كورينثيانز

أرسنال

وانضم البرازيلي البالغ عمره 33 عاما إلى أرسنال قادما من تشيلسي وبعد عام عاد إلى بلده ليلتحق بكورنثيانز الذي لعب له موسمين من قبل.

وصرح ويليان عبر قناة FIVE في يوتيوب "لم أكن سعيدا، لهذا لم أؤد بشكل جيد. لا أريد الخوض في تفاصيل. بعد 3 أشهر قلت لوكيلي: رجاء، أريد الرحيل".

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وواصل "لا أريد الحديث بالسوء عن هذا النادي الكبير، كانت أصعب فترة في مسيرتي. تنازلت عن راتب كبير، لكن المال ليس أهم شيء في الحياة، عليك أن تشعر بالسعادة".

وأضاف "لا يمكنك البقاء في مكان لا تريده فقط لأنه يمنحك مالا كثيرا. الجمهور كان سيتقبلني أكثر لو انضممت من ناد آخر غير تشيلسي، هذا جعلني أريد الرحيل".

شارك ويليان في 37 مباراة مع أرسنال وسجل هدفا وحيدا وأرسل 7 تمريرات حاسمة.

عام وحيد قضاه في قلعة المدفعجية قبل أن ينتهي مشواره في القارة العجوز ويعود إلى البرازيل.

ونال ويليان كأس الدرع الخيرية 2021 مع أرسنال.

ويليان أرسنال كورنثيانز
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