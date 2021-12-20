محمود عاشور حكما لمباراة الزمالك والمقاولون العرب.. تعرف على سجله مع الفريقين

أعلن اتحاد كرة القدم المصري عن حكام مباريات غدا الثلاثاء من الجولة السابعة في الدوري المصري الممتاز.

وأعلن اتحاد الكرة عن محمود عاشور حكما لمباراة الزمالك والمقاولون العرب ويعاونه كل من عمر فتحي وشهاب راشد كحكام مساعدة، وأحمد حمدي حكما رابعا.

كما سيدير المباراة كمن غرفة الفيديو طارق مجدي ويعاونه سامي هلهل.

وسبق لعاشور إدارة 27 مباراة للزمالك من قبل، وتمكن خلالهم الفريق الأبيض من تحقييق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وهزم في مثلهم.

وكانت المباراة الأخيرة التي قادها عاشور للزمالك أمام البنك الأهلي في الأسبوع الخامس من الدوري والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

بينما أدار عاشور 12 مباراة من قبل للمقاولون العرب، حقق الفريق خلالها الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، وهزم في 7 مباريات.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول تريتب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 برصيد خمس نقاط.