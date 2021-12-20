الدوري الإنجليزي يعلن تسجيل رقم قياسي جديد بإصابات كورونا

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 22:51

كتب : عبد الرحمن فوزي

كرة الشتاء في الدوري الإنجليزي

أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان رسمي عن تسجيله لرقم قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.

وأعلنت رابطة الدوري في بيان رسمي عن تسجيل 90 حالة إصابة بفيروس كورونا بين أعضاء الفرق من إجمالي 12.345 فحصا قد أجري خلال الفترة ما بين 13 حتى 19 ديسمبر.

عدد الإصابات هو الأكبر تسجيله بين أندية الدوري الإنجليزي خلال فترة أسبوع واحد في الدوري الإنجليزي منذ بداية انتشار الفيروس.

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وكانت الرابطة قد أجلت 6 مباريات خلال الأسبوع الماضي بين صفوف الأندية بسبب انتشار الفيروس بين اللاعبين وعدم توافر عدد كافي لخوض المباريات.

وكانت الأندية قد صوتت اليوم حول استمرار الدوري أو إيقافه بسبب انتشار الفيروس وجاءت النتيجة برفض تأجيل المباريات والاستمرار بشكل طبيعي.

كما قرر الاتحاد الإنجليزي إلغاء قاعدة إعادة المباريات التي تنتهي بالتعادل في كأس الاتحاد والاحتكام إلى الأوقات الإضافية مع وضع المباريات التي سبق تأجيلها من الدوري في المواعيد المخصصة لأوقات المباريات المعادة.

الدوري الإنجليزي الممتاز فيروس كورونا
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