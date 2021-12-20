مران الأهلي – أيمن أشرف يشارك في التدريبات الجماعية بشكل كامل

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 21:31

كتب : FilGoal

مران الأهلي في قطر

شارك أيمن أشرف مدافع الأهلي في مران الفريق مساء اليوم الإثنين بشكل كامل.

وكان أشرف قد أصيب في الركبة أثناء مشاركته مع منتخب مصر في كأس العرب، ولكنه تعافى وشارك في مران الفريق قبل يومين من مباراة كأس السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربي.

وشارك دوليو الفريق، في مران اليوم، استعدادا للمباراة.

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وضم منتخب مصر من الأهلي كل من محمد الشناوي، أيمن أشرف، أكرم توفيق، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة، ومحمد شريف.

وفي نفس الإطار، قال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق إن محمود متولي مدافع الفريق، خضع لفحوصات طبية دقيقة اليوم في مستشفى سبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح أن متولي خضع لقياسات بدنية وقياسات عضلية للجسم بالكامل، إلى جانب أشعات رنين مغناطيسي، كما أجرى أشعات رنين مغناطيسي على الطرفين السفليين، ثم تم عرضه على خبير أجنبي متخصص في إصابات الملاعب وجراحات العظام وخبير أجنبي آخر متخصص في العلاج الطبيعي وتأهيل الإصابات.

وكان متولي قد تعرض للإصابة في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مباراة طلائع الجيش الودية قبل سفر الفريق إلى الدوحة.

وشهد المران خوض حراس الفريق لتدريبات قوية تحت قيادة ميشيل إياناكون مدرب الحراس، قبل إجراء تقسيمة كرة قوية.

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