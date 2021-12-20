جريليش: أحلم باللعب في الدوري الأمريكي

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 21:21

كتب : عبد الرحمن فوزي

جاك جريليش مانشستر سيتي ليدز يونايتد

كشف جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي عن حلمه باللعب في الدوري الأمريكي في يوم من الأيام.

جاك جريليش

النادي : مانشستر سيتي

وقال جريليش في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "لقد أخبرت والدي بالفعل، لا أتذكر ما كنا نتحدث عنه ولكن بكل تأكيد فإن اللعب في الدوري الأمريكي هو واحد من أحلامي".

واستمر "هي دولة كنت أحبها دائما، والدوري الأمريكي أصبح يسلط عليه الضوء في السنوات الأخيرة".

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وتابع "أنا أتابع كارليس جيل زميلي السابق في أستون فيلا على الإنستاجرام، إنه يحظى بموسم رائع مع فريق نيو إنجلاند وهو قائد الفريق، وبالمقدار الذي أراه يستمتع به هناك، فبكل تأكيد أنا أرى نفسي لاعبا في الدوري الأمريكي".

وتمتلك مجموعة سيتي جروب المالكة لفريق مانشستر سيتي لنادي آخر في الولايات المتحدة الأمريكية وهو نيو يورك سيتي.

وكان جريليش قد انضم لصفوف مانشستر سيتي في بداية الموسم الحالي قادما من صفوف أستون فيلا في صفقة كلفت النادي حوالي 100 مليون جنيه إسترليني>

وشارك جريليش منذ بداية الموسم مع مانشستر سيتي في 20 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.

جاك جريليش الدوري الأمريكي
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