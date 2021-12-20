ذا أثليتك: أندية الدوري الإنجليزي ترفض تأجيل المباريات خلال فترة الأعياد

رفضت أندية الدوري الإنجليزي "بريميرليج" اليوم الإثنين رسميا تأجيل مباريات المسابقة خلال فترة أعياد الميلاد رسميا.

وذكر موقع "ذا أثليتك" الأمريكي في تقرير له أنه تقرر خلال الاجتماع بموافقة أغلبية الأندية استكمال مباريات الموسم دون توقف على الرغم من تفشي فيروس كورونا في عدة أندية.

واجتمعت الأندية الـ20 عبر تطبيق "زووم" اليوم وأوضح التقرير أن الأغلبية اتفقت على استكمال الموسم.

بعض الأندية مثل ليفربول أيدوا فكرة تأجيل جولة واحدة، لكن الآخرين رفضوا بسبب المخاطر الاقتصادية.

إحدى تلك المخاطر تتمثل على سبيل المثال في أن الجولة 20 سوف تبث عبر شبكة "أمازون برايم" الأمريكية وتأجيلها يعني إضافة المزيد من التعقيدات في الموسم.

أحد الحلول المقترحة كذلك كان إيقاف الموسم كليا لكن لم يناقش أي ناد تلك الفكرة بجدية.

وأوضح التقرير أنه لم يتم التصويت كليا على أي من تلك الخيارات الثلاثة فيما استمع مسؤولو الدوري الإنجليزي إلى مخاوف الأندية فقط بيد أن القرار في النهاية يقع في أيديهم.

وأشار التقرير إلى أن أهم شيء بالنسبة لبريميرليج هو صحة الجميع.

وتم تأجيل 6 مباريات من أصل 10 في الأسبوع الثامن عشر للدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب إصابة عدد كبير من اللاعبين وأفراد الأطقم الفنية والإدارية في الأندية بهذه الجائحة.

وكانت رابطة البريميرليج قد أعلنت الأسبوع الماضي اكتشاف 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين صفوف الدوري.

وذكرت الرابطة في بيان رسمي أن هذه كانت نتيجة الفحوصات التي خضع لها 3805 لاعبا وإداريا.

البداية أتت من توتنام هوتسبر الذي تأجل له مباراتين بفعل فيروس كورونا ومباراة بفعل الظروف الجوية، ثم تسلل الفيروس إلى العديد من الأندية وعلى رأسها مانشستر يونايتد وليستر سيتي وتشيلسي ومؤخرا ليفربول.

أبرز الحالات الإيجابية المعلن عنها حتى الآن روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر ثنائي هجوم تشيلسي، وفيرجيل فان دايك وتياجو ألكانتارا وجوردان هندرسون لاعبي ليفربول.