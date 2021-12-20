انتهت في الدوري - الجونة (1)-(1) إنبي.. غزل المحلة (1)-(1) البنك الأهلي

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 17:18

كتب : FilGoal

فريق البنك الأهلي الدوري المصري

تقام مباراتان ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري.

ويستضيف الجونة فريق إنبي، بينما غزل المحلة يستضيف البنك الأهلي.

ويحتل إنبي المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط أما الجونة ففي المركز الثاني عشر بنفس الرصيد، بينما البنك الأهلي في المركز الخامس برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن غزل المحلة صاحب المركز السادس.

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الجونة (1)-(1) إنبي

نهاية المباراة

ق98 جوووووول التعادل عن طريق خالد قمر من ركلة جزاء

ق96 ركلة جزاء لفريق الجونة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق5 جوووووول إبراهيم يحيى يفتتح التسجيل لإنبي

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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غزل المحلة (1)-(1) البنك الأهلي

نهاية المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق51 جووووول محمد هلال يسجل التعادل من ركلة جزاء على يسار حارس مرمى المحلة

ق48 ركلة جزاء للبنك الأهلي بعد لمسة يد على مدافع المحلة

ق17 جوووووووول يحيى حامد يتقدم لأصحاب الأرض

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

الدوري المصري الجونة إنبي غزل المحلة البنك الأهلي
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