بي إن: بسبب تداعيات كورونا.. اجتماع طارئ في البريميرليج

تعقد رابطة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" اجتماعا طارئا لبحث تداعيات جائحة كورونا "كوفيد-19"، تحديدا المتحور الجديد "أوميكرون" وتأثيره على سير المباريات.

وتم تأجيل 6 مباريات من أصل 10 في الأسبوع الثامن عشر للدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب إصابة عدد كبير من اللاعبين وأفراد الأطقم الفنية والإدارية في الأندية بهذه الجائحة.

وكانت رابطة البريميرليج قد أعلنت الأسبوع الماضي اكتشاف 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين صفوف الدوري.

وذكرت الرابطة في بيان رسمي أن هذه كانت نتيجة الفحوصات التي خضع لها 3805 لاعبا وإداريا.

البداية أتت من توتنام هوتسبر الذي تأجل له مباراتين بفعل فيروس كورونا ومباراة بفعل الظروف الجوية، ثم تسلل الفيروس إلى العديد من الأندية وعلى رأسها مانشستر يونايتد وليستر سيتي وتشيلسي ومؤخرا ليفربول.

أبرز الحالات الإيجابية المعلن عنها حتى الآن روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر ثنائي هجوم تشيلسي، وفيرجيل فان دايك وتياجو ألكانتارا وجوردان هندرسون لاعبي ليفربول.