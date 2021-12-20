بي إن: بسبب تداعيات كورونا.. اجتماع طارئ في البريميرليج

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 17:01

كتب : FilGoal

كأس البريميرليج

تعقد رابطة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" اجتماعا طارئا لبحث تداعيات جائحة كورونا "كوفيد-19"، تحديدا المتحور الجديد "أوميكرون" وتأثيره على سير المباريات.

وتم تأجيل 6 مباريات من أصل 10 في الأسبوع الثامن عشر للدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب إصابة عدد كبير من اللاعبين وأفراد الأطقم الفنية والإدارية في الأندية بهذه الجائحة.

وكانت رابطة البريميرليج قد أعلنت الأسبوع الماضي اكتشاف 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين صفوف الدوري.

أخبار متعلقة
صلاح أفضل لاعب بإنجلترا لعام 2021 في استفتاء ميرور توتنام يودع دوري المؤتمر الأوروبي بسبب ما حدث أمام رين كلوب: أوافق بنسبة 100% على توقف الدوري الإنجليزي في هذه الحالة كلوب يفتح النار على الحكم: لا أعلم مشكلته معي.. كل ما أردته هو القرارات الصحيحة

وذكرت الرابطة في بيان رسمي أن هذه كانت نتيجة الفحوصات التي خضع لها 3805 لاعبا وإداريا.

البداية أتت من توتنام هوتسبر الذي تأجل له مباراتين بفعل فيروس كورونا ومباراة بفعل الظروف الجوية، ثم تسلل الفيروس إلى العديد من الأندية وعلى رأسها مانشستر يونايتد وليستر سيتي وتشيلسي ومؤخرا ليفربول.

أبرز الحالات الإيجابية المعلن عنها حتى الآن روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر ثنائي هجوم تشيلسي، وفيرجيل فان دايك وتياجو ألكانتارا وجوردان هندرسون لاعبي ليفربول.

الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ديلي ميل تكشف قواعد السماح بتأجيل مباريات في الدوري الإنجليزي من عدمه ذا أثليتك: أندية الدوري الإنجليزي ترفض تأجيل المباريات خلال فترة الأعياد صلاح أفضل لاعب بإنجلترا لعام 2021 في استفتاء ميرور كلوب: أوافق بنسبة 100% على توقف الدوري الإنجليزي في هذه الحالة
أخر الأخبار
منافس جمال علام لـ في الجول: انظروا لأفكارنا ليس لأسمائنا 11 دقيقة | مصر
الشعباني: لم يكن لدينا لاعبي وسط على دكة البدلاء.. ويعلق على عرض نيجيريا 19 دقيقة | الدوري المصري
مجدي عبد العاطي: الأزمة حدثت داخل الملعب وتم طرد حمودي خارجه 37 دقيقة | الدوري المصري
ديلي ميل تكشف قواعد السماح بتأجيل مباريات في الدوري الإنجليزي من عدمه 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ماذا يقول قانون كرة القدم في واقعة طرد أحمد حمودي 47 دقيقة | الدوري المصري
ذا أثليتك: أندية الدوري الإنجليزي ترفض تأجيل المباريات خلال فترة الأعياد ساعة | الدوري الإنجليزي
فاركو يطالب بإعادة مباراته ضد المصري ساعة | الدوري المصري
بقيادة رئيس بولاق الدكرور.. تعرف على قائمة اللحظات الأخيرة في انتخابات اتحاد الكرة ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 2 رسالة من ساسي لجمهور مصر عقب خطأ السولية ضد تونس 3 حوار في الجول - أجايي يكشف تفاصيل ما حدث مع موسيماني بعد استبعاده.. الذكريات الأفضل واللعب لـ الزمالك 4 قائمة كأس الأمم الإفريقية المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان