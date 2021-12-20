صلاح أفضل لاعب بإنجلترا لعام 2021 في استفتاء ميرور

توج محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا وفقا لاستفتاء جريدة ميرور.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ونشرت ميرور نتائج الاستفتاء الذي شارك فيه أكثر من 140 ألف متابع.

وجاء صلاح في المركز الأول متفوقا على ديكلان رايس لاعب وست هام يونايتد الذي حل وصيفا، والثالث كان برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد.

وحل فيل فودين جناح مانشستر سيتي في المركز الرابع وتلاه إدوارد ميندي حارس تشيلسي.

وأكمل ماسون ماونت وجورجينو وروبن دياش وكيفن دي بروين وجواو كانسيلو قائمة العشرة الأوائل.

🏆 FANS’ FOOTBALLER OF THE YEAR TOP 20 🏆 After over 1️⃣4️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣ votes…@MoSalah reigns supreme 👑@_DeclanRice the top England star 🦁@B_Fernandes8 breaks top three 🪄 pic.twitter.com/ASbVEmbRvO — Mirror Football (@MirrorFootball) December 20, 2021

صلاح لعب دورا حاسما في احتلال ليفربول للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وذلك في النصف الأول من العام.

أما في النصف الثاني من العام فقد تألق بشكل ملفت وحقق أرقاما قياسية عديدة أسهمت في منافسة الريدز على قمة الدوري الإنجليزي.

ليفربول يحتل وصافة الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي، بعد مرور 18 جولة.

بشكل عام سجل صلاح هذا الموسم 22 هدفا خلال 24 مباراة، 15 في الدوري كهداف للمسابقة و7 في دوري أبطال أوروبا.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 227 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 147 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.