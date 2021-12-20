صلاح أفضل لاعب بإنجلترا لعام 2021 في استفتاء ميرور

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 14:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح ليفربول

توج محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا وفقا لاستفتاء جريدة ميرور.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ونشرت ميرور نتائج الاستفتاء الذي شارك فيه أكثر من 140 ألف متابع.

وجاء صلاح في المركز الأول متفوقا على ديكلان رايس لاعب وست هام يونايتد الذي حل وصيفا، والثالث كان برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد.

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وحل فيل فودين جناح مانشستر سيتي في المركز الرابع وتلاه إدوارد ميندي حارس تشيلسي.

وأكمل ماسون ماونت وجورجينو وروبن دياش وكيفن دي بروين وجواو كانسيلو قائمة العشرة الأوائل.

صلاح لعب دورا حاسما في احتلال ليفربول للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وذلك في النصف الأول من العام.

أما في النصف الثاني من العام فقد تألق بشكل ملفت وحقق أرقاما قياسية عديدة أسهمت في منافسة الريدز على قمة الدوري الإنجليزي.

ليفربول يحتل وصافة الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي، بعد مرور 18 جولة.

بشكل عام سجل صلاح هذا الموسم 22 هدفا خلال 24 مباراة، 15 في الدوري كهداف للمسابقة و7 في دوري أبطال أوروبا.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 227 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 147 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول
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