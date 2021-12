صلاح أفضل لاعب بإنجلترا لعام 2021 في استفتاء ميرور

🏆 FANS’ FOOTBALLER OF THE YEAR TOP 20 🏆

After over 1️⃣4️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣ votes…@MoSalah reigns supreme 👑@_DeclanRice the top England star 🦁@B_Fernandes8 breaks top three 🪄 pic.twitter.com/ASbVEmbRvO