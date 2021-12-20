رئيس كاف بعد وصوله للكاميرون: سنجعل إفريقيا فخورة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 11:41

كتب : FilGoal

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تحدث باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن إقامة كأس إفريقيا 2021 التي من المفترض انطلاقها في 9 يناير المقبل.

ووصل الجنوب إفريقي إلى الكاميرون صباح الإثنين، وعلم FilGoal.com أن زيارته هدفها مناقشة إقامة أم تأجيل البطولة مع مسؤولي الدولة المستضيفة لكأس إفريقيا.

وقال موتسيبي في تصريحات صحفية فور وصوله ياوندي:"سنتحدث غدا ونخبركم بالجديد".

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وواصل "نحن ملتزمون بأن تكون كأس إفريقيا ناجحة في الكاميرون. سنعمل مع المسؤولين وسنجعل الكاميرون وإفريقيا فخورة".

وأضاف "متفائل قبل مناقشة الأمور، سنمنح إفريقيا والعالم الثقة والالتزام من جانبنا".

وبعد اجتماع لساعات في الدوحة يوم الأحد، استقر المكتب التنفيذي لكاف على إقامة البطولة في موعدها.

وذلك بعدما أبدت رابطة الأندية الأوروبية تخوفها من تعرض لاعبيها الأفارقة للإصابة بفيروس كورونا خلال المشاركة في البطولة.

وستتضرر الأندية الأوروبية التي تضم لاعبين إفريقيين نظرا لمشاركتهم في البطولة وغيابهم لفترة طويلة عن فرقهم.

وهناك مشكلة أخرى قد يواجهها الأهلي في حال وصول مصر مرحلة متقدمة من البطولة، نظرا لأن نهائي كأس إفريقيا سيجري في 6 فبراير بينما يخوض الأول ربع نهائي كأس العالم للأندية في 5 فبراير.

وكان مفترضا إقامة البطولة في الكاميرون في يناير 2021 لكنها تأجلت عاما بعد تغير رزنامة المباريات في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

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