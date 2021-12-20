تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 11:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح يجري عملية الإحماء - ليفربول × أستون فيلا

توقف محمد صلاح مهاجم ليفربول عن التسجيل بمباريات الدوري الإنجليزي، وذلك أمام توتنام، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 18 من المسابقة والتي انتهت بالتعادل 2-2.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام توتنام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.9 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان المدافع إبراهيما كوناتي، فوصل متوسط تقييمه لـ7.4 درجة من عشرة.

وتوقف رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف عند الرقم 15 في الدوري في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي.

بشكل عام سجل صلاح هذا الموسم 22 هدفا خلال 24 مباراة، 15 في الدوري كهداف للمسابقة و7 في دوري أبطال أوروبا.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 225 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 146 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول توتنام
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