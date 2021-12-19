كونتي: نشعر بالإحباط بسبب النتيجة.. وليفربول من أفضل فرق العالم

وتعادل توتنام مع ليفربول بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

وقال كونتي في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "اعتقد أن المباراة كانت مثيرة، صنعنا العديد من الفرص للتسجيل والفوز، نحن نشعر بالقليل م نالإحباط بسبب التعادل ولكننا لعبنا أمام فريق قوي بالطبع، ولكن سنعود للمنزل ونفكر في إننا كان من الممكن أن نخرج بالثلاث نقاط وليس فقط واحدة".

واستمر "لقد أعددنا خطة لأنه ليس من السهل أن تدافع أمامهم، عندما نكون مستحوزين قلت إننا قد نخلق مشاكل لليفربول وحدث هذا اليوم وشاهد المشجعون مباراة مثيرة".

وتابع "لا أريد أن أتحدث عن قرارات الحكم، اعتقد أن المباراة كانت جيدة لكلا الفريقين، هاري كين لعب مباراة جيدة وسجل هدفا في غاية الأهمية وكانت لديه الفرصة لتسجيل المزيد من الأهداف إنه لاعب مهم بالنسبة لنا".

وشدد "خلال اجتماع الدوري الإنجليزي غدا عليهم أن يقرروا الأفضل بالنسبة إلى الجميع، أن تكون آمنا هو الشيء الأهم، إذا قرروا إيقاف كل شيء أو إيجاد حلول بديلة غير قريبة يجب علينا أن نتبع ما سيقولونه في النهاية".

وأضاف "اللعب ضد ليفربول ليس سهلا، يجب أن تكون مستعدا للمعاناة، يريدون الضغط بثمانية لاعبين ولذلك نحن حضرنا أنفسنا لمواجهة ثمانية ضد ثمانية، كانت مباراة مثيرة وحصلنا على نقطة جيدة ولكن إذا أردنا تحسين عقليتنا يجب أن نبدأ في التفكير في أننا يجب أن نشعر بخيبة أمل للحصول على نقطة واحدة فقط".

وواصل "لم أرى لقطة طرد روبيرتسون أو تدخل كين ولكن طاقم العمل أخبرني بأن هدفهم الثاني لم يكن صحيصا بسبب وجود لمسة يد لكنني لم أرى شيئا، غدا سأكون أكثر هدوءا لمشاهدة المباراة، وهم نقطة مرجعية لنا للعمل ومحاولة الاقتراب منهم، ليفربول من أفضل الفرق في العالم".

وأتم "بالتأكيد استمتعنا بالمباراة وكانت الأجزاء رائعة وكان من السهل بالنسبة لنا اللعب بعد أسبوعين، لقد عانينا كثيرا في ذلك الوقت لأن الحكومة قررت إعلاق ملعبنا التدريبي، لقد عملنا بشكل جيد مع اللاعبين وكانوا بأمان والليلة كان الأداء جيد".

وارتفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 41 في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر بثلاث نقاط، كما ارتفع رصيد توتنام للنقطة الـ26 في المركز السابع.