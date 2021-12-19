جوتا: نقطة واحدة لا بأس بها.. واللعب بعشرة لاعبين لا يساعد

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 21:06

كتب : عبد الرحمن فوزي

ديوجو جوتا - ليفربول × أرسنال

شدد دييجو جوتا لاعب ليفربول على أن النقطة كانت مرضية بالنسبة لفريقه خلال مباراة توتنام.

وتعادل ليفربول مع توتنام بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوتا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "توتنام لم يلعبوا مباراة منذ أسبوعين ونحن كنا نلعب بشكل طبيعي، لقد كان الأمر صعبا واللعب بعشرة لاعبين في النهاية لا يساعد كثيرا".

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وأكمل ليفربول المباراة بعد تلقي أندي روبيرتسون للبطاقة الحمراء بسبب دخوله العنيفف على إيمرسون لاعب توتنام.

وتابع "البطاقة الحمراء أمرا قد حدث، نحن فقدنا الإيقاع وهذا يحدث أحيانا في كرة القدم".

وأضاف "من الصعب القول بأن النتيجة منصفة في كرة القدم، خصوصا مع كم الفرص الذي صنعه الفريقين، ولكن نقطة واحدة لا بأس بها".

وارتفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 41 في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر بثلاث نقاط، كما ارتفع رصيد توتنام للنقطة الـ26 في المركز السابع.

دييجو جوتا ليفربول توتنام الدوري الإنجليزي الممتاز
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