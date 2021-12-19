نهاية سلسلة المشاركة في الأهداف.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام؟

شارك محمد صلاح في تعادل ليفربول مع توتنام بهدفين لكل فريق في ختام مباريات الأسبوع الـ18 من الدوري الإنجليزي.

وانتهت سلسلة محمد صلاح بالمشاركة في الأهداف مع ليفربول عند 15 مباراة متتالية.

واكتفى صلاح بمعادلة رقم فاردي الأسبوع الماضي أمام نيوكاسل.

وأصبحت مباراة توتنام هي الثانية في الدوري هذا الموسم التي لا يسجل او يصنع فيها بعد مباراة بيرنلي في الجولة الثانية للدوري.

نستعرض معا أرقام محمد صلاح مع ليفربول أمام توتنام

الدقائق: 90 دقيقة

التسديدات: 2

التسديدات على المرمى: 0

العرضيات: 3

التمريرات الصحيحة: 20 من أصل 25 بدقة تمرير80%

استخلاص الكرة: 2