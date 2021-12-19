مران الأهلي - عبد القادر جاهز لـ السوبر الإفريقي.. وتحسن كبير في حالة أيمن أشرف

كشف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول للأهلي تعافي أحمد عبد القادر صانع ألعاب الفريق من الإصابة.

وكان عبد القادر قد اشتكى من إصابة كان قد تعرض لها في وقت سابق قبل أن ينتظم ويشارك في التدريبات الجماعية.

ويستعد فريق الأهلي في الدوحة لمباراة السوبر الإفريقي والمقرر لها مساء الأربعاء أمام الرجاء المغربي.

وقال أبو عبلة في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "عبد القادر أنهى برنامج التأهيل والعلاج الطبيعي بنجاح وخضع لاختبار طبي أكد سلامته".

وشدد "اللاعب جاهز لمباراة السوبر الإفريقي ومشاركته وفقا لرؤية الجهاز الفني".

أما أيمن أشرف فخاض تدريبات علاج طبيعي وتأهيل بدني على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد.

وأوضح أبو عبلة "أيمن أشرف خضع لاختبارات وفحوصات طبية دقيقة تبين منها تحسن كبير في حالته".

واختتم تصريحاته "أيمن خاض تدريبات علاجية عقب الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس العرب".