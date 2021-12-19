صلاح يحافظ على الصدارة وجوتا يقتنص الوصافة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 20:56

كتب : FilGoal

صلاح ليفربول

حافظ محمد صلاح نجم ليفربول على تصدره لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 21-22.

واقتنص البرتغالي ديوجو جوتا مهاجم ليفربول المركز الثاني من جيمي فاردي.

نستعرض معا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022 بعد 18 جولة

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محمد صلاح - ليفربول - 15 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 9 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 8 أهداف

ميسون ماونت - تشيلسي - 7 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 7 أهداف

إيميل سميث رو - أرسنال - 7 أهداف

سون هيونج مين - توتنام - 7 أهداف

ساديو ماني - ليفربول - 7 أهداف

بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي - 7 أهداف

إيمانويل دينيس - واتفورد - 7 أهداف

نيل موباي - برايتون - 6 أهداف

كونور جالاجر - كريستال بالاس - 6 أهداف

مايكل أنطونيو - وست هام يونايتد - 6 أهداف

كالوم ويلسون - نيوكاسل - 6 أهداف

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