صلاح يحافظ على الصدارة وجوتا يقتنص الوصافة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22
الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 20:56
كتب : FilGoal
حافظ محمد صلاح نجم ليفربول على تصدره لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 21-22.
جايمي فاردي
النادي : ليستر سيتي
محمد صلاح
النادي : ليفربول
واقتنص البرتغالي ديوجو جوتا مهاجم ليفربول المركز الثاني من جيمي فاردي.
نستعرض معا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022 بعد 18 جولة
محمد صلاح - ليفربول - 15 هدفا
ديوجو جوتا - ليفربول - 10 أهداف
جيمي فاردي - ليستر سيتي - 9 أهداف
رافينيا - ليدز يونايتد - 8 أهداف
ميسون ماونت - تشيلسي - 7 أهداف
كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 7 أهداف
إيميل سميث رو - أرسنال - 7 أهداف
سون هيونج مين - توتنام - 7 أهداف
ساديو ماني - ليفربول - 7 أهداف
بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي - 7 أهداف
إيمانويل دينيس - واتفورد - 7 أهداف
نيل موباي - برايتون - 6 أهداف
كونور جالاجر - كريستال بالاس - 6 أهداف
مايكل أنطونيو - وست هام يونايتد - 6 أهداف
كالوم ويلسون - نيوكاسل - 6 أهداف