مران الأهلي - راحة للاعبين الدولييين.. وانتظام بانون في التدريبات

خاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية قوية مساء اليوم الأربعاء في قطر استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في لقاء السوبر الإفريقي.

ويلعب الأهلي ضد الرجاء المغربي في مساء الأربعاء ضمن مبارات السوبر الإفريقي والتي تستضيفها قطر.

وقاد بيتسو موسيماني المدير الفني تدريبات خططية متنوعة قبل أن يخوض اللاعبين تقسيمة كرة قوية وشهدت حماسا بين الجميع.

ومنح موسيماني راحة لكل اللاعبين الدوليين لمنتخب مصر بالإضافة إلى علي معلول بعد وصولهم إلى البعثة أمس الثلاثاء.

ويلعب الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية.

بينما انتظم بدر بانون في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب egla5 في الدوة.

وشارك بانون بشكل طبيعي في المران بعد الحصول على راحة من تدريبات أمس السبت بعد عودته من المشاركة مع منتخب المغرب.