الكل استخدم أسلحته للنهاية.. تعادل مجنون بين توتنام وليفربول

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 20:33

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا - ليفربول ضد توتنام

تعادل ليفربول مع توتنام بهدفين لكل منهما في ختام مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل لـ ليفربول كلا من ديوجو جوتا وأندرو روبيرتسون بينما سجل لـ توتنام سون هيونج مين وهاري كين.

التشكيل

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بدأ يورجن كلوب المباراة مفتقدا لثلاثي الوسط الأساسي فابينيو وهندرسون وتياجو ليتواجد الثنائي تشامبرلين وكيتا مع الشاب جون مورتون.

على الجانب الآخر، فضل كونتي اللعب بطريقة 3-5-2 بالثنائي سون وكين في الأمام وتواجد السريع سيسينيون في مكان ريجيليون.

أحداث المباراة

بدأ ليفربول المباراة بقوة وأهدر روبيرتسون أول فرص المباراة بعد عرضية من أرنولد ولكن رأسية الاسكتلندي جاءت بجوار القائم في الدقيقة الثانية.

وسدد بعدها أرنولد من خارج منطقة الجزاء مع الدقيقة العاشرة ولكن لوريس تألق ليخرجها لوريس إلى ركنية.

ومع غياب ثلاثي وسط ليفربول وفان دايك، بدأ توتنام محاولة استغلال الهجمات المرتدة مع تقارب الثنائي الهجومي هاري كين وسون.

أهدر هاري كين أول فرص توتنام بعد عرضية من إيمرسون رويال وإنقاذ من كوناتي.

وعاد كين نفسه من جديد ليسجل الهدف الأول بعد تمريرة من ندومبيلي في الدقيقة 14.

كاد سون أن يضاعف النتيجة بعد ذلك بهجمة مرتدة سريعة وتمريرة من كين ولكن الكوري سدد بجوار القائم.

واستأنف ليفربول محاولاته في الدقيقة 24 بعد تسديدة قوية من كيتا ولكن لوريس نجح في التصدي لها.

واصل توتنام ضياع الفرص ولكن هذه المرة عن طريق ديلي آلي الذي سدد من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من سون ولكن أليسون تألق أمامها.

وسجل ليفربول أخيرا هدف التعادل في الدقيق 36 عن طريق رأسية من ديوجو جوتا بعد عرضية من روبيرسون.

سيناريو الشوط الثاني لم يختلف كثيرا وأهدر هاري كين فرصتين مؤكدتين في دقيقة واحدة، جاءت الأولى بجوار القائم والثانية رأسية فوق العارضة في الدقيقتين 55 و56.

هدف ليفربول الثاني جاء عن طريق أندرو روبيرتسون من كرة شهدت جدلا كبيرا بعد مطالبة لاعبي توتنام بضربة جزاء بعد تدخل أرنولد على ديلي ألي ثم عرضية ماني التي طالب فيها لاعبو توتنام بلمسة يد على صلاح قبل ان ترتد الكرة لأرنولد الذي مرر الكرة لروبيرتسون ليسجل في شباك لوريس مع الدقيقة 69.

رد توتنام لم يتأخر كثيرا ليسجل سون الهدف الثاني مع الدقيقة 75 بعد تمريرة من سكيب وخطأ كارثي من أليسون.

ارتفعت حدة المباراة بعد الهدف وتدخل روبيرتسون بقوة على سيسينيون ليشهر الحكم البطاقة الصفراء.

بطاقة تحولت إلى حمراء بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو ليتلقى الظهير الاسكتلندي البطاقة الحمراء.

وحاول كلا الفريقين اقتناص هدف الفوز في الدقائق الأخيرة دون فرص خطيرة على المرمى حتى الوقت بدل الضائع الذي شهد تمريرة من كين إلى سون داخل الست ياردات ولكن الكوري سدد بجوار القائم مع احتساب الحكم لتسلل.

التعادل رفع رصيد ليفربول للنقطة 41 في المركز الثاني، ووصل رصيد توتنام للنقطة 26 في المركز السابع.

ليفربول توتنام الدوري الإنجليزي
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