توخيل غاضبا: لا اهتم بالنقطة.. ونحن لا نوفر بيئة آمنة للاعبين

انفجر توماس توخيل مدرب تشيلسي غاضبا بسبب إصرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على خوض مباراة فريقه أمام ولفرهامبتون على الرغم من وجود حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا.

وتعادل تشيلسي مع ولفرهامبتون بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال توخيل في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "أنا لا أهتم بالنقطة التي حصلنا عليها، سعيد بالأداء خاصة في الشوط الثاني كان الشوط الأول صعبا بعض الشيء".

واستمر "كان على بعض اللاعبين التكيف في مراكز جديدة، لسنا محظوظين بما فيه الكفاية في تلك الفترة للفوز بالمباريات ولكني سعيد بالطريقة التي لعبنا بها".

وتابع "ولفرهامبتون لا يستقبل العديد من الأهداف، لم نكن نتوقع صنع الكثير من الفرص لكننا حاولنا ولم نتوقف عن المحاولة، الشوط الثاني كان قويا جدا وبالنظر إلى الظروف أنا سعيد بالأداء".

وعن وضع إصابات كورونا بالفريق قال: "لقد أعطين رأيي والفريق أعطى رأيه، نتحدث كثيرا عن السلامة وحماية اللاعبين ولست متأكدا من أننا فعلنا ذلك اليوم".

وأضاف "إذا أجرينا اختبارا غدا وجاءت إيجابية والتالي يكون إيجابيا أيضا، أود التحدث إلى الدوري الإنجليزي حول ما يتوقعونه إذا جعلنا نلعب ضد برينتفورد، قد لا نصل ولا نتدرب فماذا علينا أن نفعل؟".

وواصل "كنا نكافح من أجل الاستعداد لأننا أمضينا عدة أيام متتالية مع اختبارات كورونا الإيجابية، ثم سافرنا معا لمدة ثلاث ساعات مع الفريق تناولنا العشاء سويا وأجرينا اختبارا جديد ووجدنا جورجينيو إيجابيا".

وشدد "الناس قلقون لأننا كنا في نفس الحافلة وتناولنا نفس العشاء، من الواضح أنه لم يكن كافيا لتأجيل المباراة وكنا مطالبين باللعب ولكن لا يمكن أن نكون مركزين بنسبة 100%".

وأردف "اليوم أيقظونا في الساعة الـ 8 والنصف، طرقوا الباب وأجرينا اختبارا آخر لم يعرفه أحد، فهل نوقظ اللاعبين الذين يريدون النوم لفترة أطول قليلا؟".

وأتم "أعطيت رأيي ولا أقارن بين المباريات الأخرى أتحدث عن وضعنا فقط إنه ليس آمنا، نتحدث عن حماية اللاعبين وتوفير بيئة آمنة ولكنها لم تكن كذلك، لن أتفاجأ إذا ظهرت بعض الحالات الأخرى في اختبارنا التالي، لا اهتم بالمباريات المقبلة ولكن فقط باختبارات كورونا، اليوم أشركنا كوفاسيتش لمدة 30 دقيقة بعد 10 أيام من الإصابة بفيروس كورونا".

وكانت رابطة الدوري الإنجلييزي الممتاز قد رفضت طلب تشيلسي بتأجيل المباراة بسبب وجود العديد من حالات الإصابو بفيروس كورونا في صفوف الفريق

التعادل رفع رصيد تشيلسي للنقطة الـ 38 في المركز الثالث في جدور ترتيب الدوري بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة، كما ارتفع رصيد ولفرهامبتون للنقطة الـ 25 في المركز الثامن.