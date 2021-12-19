محرز عن وصوله للهدف رقم 50: ليس سيئا

أعرب رياض محرز عن سعادته بوصوله للهدف رقم 50 بمقيص مانشستر سيتي مضيفا بأن الأهم هو مساعدة الفريق على تحقيق الفوز.

وفاز مانشستر سيتي على نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب سان جيمس بارك في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محرز الهدف الثالث لفريقه في المباراة ليصل إلى هدفه رقم 50 مع مانشستر سيتي في جميع البطولات.

وقال محرز في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "هذا ليس سيئا، طالما أنه يساعد الفريق على الفوز بالمباريات فهذا أهم شيء".

واستمر "كنت أعرف بأنني غير متسلل لأنني رأيت المدافع يركض معي لذلك كنت على يقين بأنني غير متسلل".

وأضاف "كل مباراة هي معركة، من الجيد أن نسجل في وقت مبكر من المباراة وهذا ما فعلناه، بشكل عام كانت مباراة جيدة استحقينا أن نفوز بها".

بذلك الفوز ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 44 في صدارة جدور الترتيب بفارق أربع نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني والذي يلتقي مع توتنام بعد قليل، بينما توقف رصيد نيوكاسل عند النقطة الـ 10 في المركز الـ 19.