السوبر الإفريقي - الكشف عن تطورات حالة الشناوي ومتولي قبل مواجهة الرجاء
الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 18:26
كتب : محمد الجزار
يخوض الأهلي مرانه المسائي الثاني الساعة 7 بتوقيت القاهرة على ملعب الإرسال أحد ملاعب التدريب لمونديال 2022.
ويلعب الأهلي أمام الرجاء البيضاوي المغربي 22 ديسمبر الجاري لحساب السوبر الإفريقي.
تلقى الجهاز الطبي للنادي الأهلي تقريرا من الجهاز الطبي لمنتخب مصر أكد سلامة محمد الشناوي حارس الفريق.
وخضع الشناوي لأشعة رنين مغناطيسي أثبتت سلامته.
وخضع أيضا محمود متولي مدافع الأهلي لفحص طبي على يد الطبيب إيمانويل باباكوستاس جراح العظام المشهور.
وأجرى للاعب اشعة للاطمئنان عليه قبل المباراة.
وقام لاعبو الأهلي بجولة في أحد المولات التجارية بالدوحة للتسوق قبل المران المسائي.
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