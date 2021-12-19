نتيجة عقيمة بالتخصص.. ولفرهامبتون يفرض التعادل على تشيلسي

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 17:59

كتب : FilGoal

ولفرهامبتون - تشيلسي

تعادل تشيلسي أمام مضيفه ولفرهامبتون واندررز دون أهداف في ملعب مولينو بالجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

ليكتفي تشيلسي برفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، ويرفع ولفرهامبتون رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن.

ليواصل تشيلسي نتائجه المتذبذبة، إذ لم يفز إلا مرة وحيدة في آخر 6 مباريات بالدوري الإنجليزي.

وبالتالي يبتعد تشيلسي عن مانشستر سيتي المتصدر بـ 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن ليفربول الوصيف الذي يواجه توتنام هوتسبير هذه الجولة بعد قليل.

وعجز تشيلسي عن الفوز على ولفرهامبتون للمباراة الثالثة على التوالي، بعد أن فرّط أمامه في 5 نقاط الموسم الماضي.

وتواصل العقم الهجومي في مباريات ولفرهامبتون، إذ لم تُسجَل خلال مبارياته السبع الأخيرة إلا 4 أهداف فقط.

عودة خيمينيز

شهد تشكيل ولفرهامبتون عودة المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز بعد إيقافه عن مباراة برايتون الماضية على إثر طرده في مواجهة مانشستر سيتي.

فيما غاب ريان آيت نوري الظهير الأيسر لـ ولفرهامبتون، وبدأ الإسباني أداما تراوري المباراة من مقاعد البدلاء.

في المقابل، دفع توماس توخيل المدير الفني لـ تشيلسي بـ تريفوه تشالوباه في خط الوسط بجوار نجولو كانتي.

وبدأ الأمريكي كريستيان بوليسيتش في خط الهجوم في ظل غياب روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر لإصابتهما بفيروس كورونا.

بداية قوية

ولفرهامبتون هز الشباك بعد مرور 15 دقيقة فقط، عندما أرسل فيرناندو مارشال عرضية قابلها البرتغالي دانييل بودينسي في شباك إدوارد ميندي.

لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو، اتضح وجود حالة تسلل وبالتالي تم إلغاء الهدف.

في الشوط الثاني استعان توخيل بدكته الضعيفة وأقحم وماتيو كوفاسيتش وساؤول نييجيز بدلا من تشالوباه وحكيم زياش.

في المقابل ألقى برونو لاجي بالثنائي الهجومي أداما تراوري وفرانسيسكو ترينكاو بدلا من راؤول وبودينسي، دون إحداث فارق.

تشيلسي ولفرهامبتون في إنجلترا الدوري الإنجليزي
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