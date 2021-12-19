الثامن على التوالي.. مانشستر سيتي يعزز صدارته للدوري الإنجليزي ويهزم نيوكاسل برباعية

حقق مانشستر سيتي فوزه الثامن على التوالي في الدوري الإنجليزي بالتغلب على نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 18 من المسابقة.

وعزز مانشستر سيتي صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى 44 نقطة.

وسجل الرباعي روبن دياش وجواو كانسيلو ورياض محرز ورحيم سترلينج أهداف مانشستر سيتي في المباراة.

وبدأ اللقاء بضغط مبكر من مانشستر سيتي على دفاعات نيوكاسل بحثا عن الهدف الأول.

ونجح روبن دياش في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة بضربة رأس بعد استغلال خطأ دفاع نيوكاسل.

واصل مانشستر سيتي سيطرته على الكرة رغم التقدم بالهدف الأول وحاول في تعزيز تقدمه بهدف آخر.

وخطف كانسيلو الهدف الثاني لمانشستر سيتي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 27 لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين دون مقابل.

وحاول نيوكاسل تغيير طريقة لعبه مع بداية الشوط الثاني ولكن كانت هناك صعوبة في تخطي دفاع مانشستر سيتي.

وضاعف رياض محرز النتيجة بتسديدة رائعة في الدقيقة 63 وعاد حكم اللقاء لاحتسابها بعد اللجوء لتقنية الفيديو بعدما تم إلغاء الهدف أولا بداعي التسلل.

وهيمن مانشستر سيتي على مجريات اللقاء بعد قتل حظوظ نيوكاسل بالهدف الثالث.

وأجرى بيب جوارديولا ثلاثة تغييرات بنزول فيرناندينو وجون ستونز وبالمر بدلا من رودري ودياش ومحرز على الترتيب.

وأنهى رحيم سترلينج اللقاء بهدف رابع في الدقيقة 86 بعد تمريرة أرضية رائعة من جابرييل خيسوس.