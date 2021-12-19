تشكيل ليفربول – صلاح أساسي ضد توتنام

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 17:37

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد توتنام

يلعب محمد صلاح كأساسي في تشكيل ليفربول لمواجهة توتنام في قمة الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

وكانت الشكوك قد أثيرت حول مشاركة صلاح في المباراة، ولكن الملك المصري دخل ضمن اختيارات يورجن كلوب للمباراة التي ستقام في لندن.

ويغيب عن ليفربول فيرجيل فان دايك المصاب بكورونا، وكذلك تياجو ألكانتارا، فيما يغيب جوردان هندرسون للمرض.

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وأتى تشكيل ليفربول كالتالي..

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – جويل ماتيب – موسى كوناتي – أندي روبرتسون

الوسط: تايلر مورتون – جيمس ميلنر – نابي كيتا

الهجوم: ساديو ماني – دييجو جوتا – محمد صلاح

أما تشكيل توتنام فضم..

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: إيمرسون رويال – دافينسون سانشيز – إريك داير – بين ديفيز – ريان سيسينيون

الوسط: هاري وينكس – ديلي آلي – تانجي ندومبيلي

الهجوم: سون هيونج مين – هاري كين

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