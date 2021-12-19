ليفربول: ألكانتارا هو الحالة الإيجابية الوحيدة بعد اختبارات كورونا لكل الفريق

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 17:20

كتب : FilGoal

تياجو ألكانتارا - ليفربول × أستون فيلا

أعلن ليفربول إصابة تياجو ألكانتارا لاعب الفريق بفيروس كورونا.

وبحسب بيان الريدز الرسمي، فإن ألكانتارا المعزول حاليا هو اللاعب الوحيد المصاب بكورونا في ليفربول بعد إجراء اختبارات لكل الفريق.

وبالتالي، تأكد غياب الإسباني عن مواجهة الفريق ضد توتنام.

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وكذلك، أعلن النادي غياب قائد الفريق جوردان هندرسون بسبب المرض، ولكن اختبار كورونا الخاص به جاء سلبيا.

بدأ تياجو كأساسي في 8 من آخر 8 انتصارات لليفربول في مختلف المسابقات وسجل هدفين.

ويعلن ليفربول عن تشكيله للمباراة خلال دقائق.

ليفربول تياجو ألكانتارا
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