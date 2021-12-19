كرة يد - منتخب مصر يهزم المغرب في دورة السعودية الدولية الودية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 17:14

كتب : FilGoal

يد مصر - الصورة من حساب مصر 2021

فاز منتخب مصر لكرة اليد للرجال على منتخب المغرب بنتيجة 40-28، في ثاني مباريات المنتخبين بالدورة الدولية الودية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطني بنتيجة 18-13، قبل أن ينهي المباراة لصالحه بنتيجة 40-28.

وكان منتخب مصر قد فاز في مباراته الأولى بالدورة الدولية الودية على البحرين بنتيجة 30-29.

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ومن المقرر أن يختتم مبارياته بمواجهة منتخب السعودية في الخامسة مساء بعد غد الثلاثاء على صالة الدمام.

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر 19 لاعبا للمشاركة في الدورة الدولية الودية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بمشاركة منتخبات مصر والسعودية والمغرب والبحرين، ويرأس البعثة عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

وضمت القائمة التي اختارها الإسباني روبن جارابايا أريناس المدرب المساعد، بالتنسيق مع المدير الفني روبرتو جارسيا باروندو، 19 لاعبا بدون اللاعبين المحترفين.

ومن المقرر أن ينضم اللاعبون المحترفين لمعسكر المنتخب الوطني بداية من 25 ديسمبر الجاري ومعهم المدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، ويشاركون مع المنتخب بداية من دورة قطر الدولية الودية من 26 إلى 31 ديسمبر.

ويسافر المنتخب للمشاركة في بطولة الدوري الذهبي الودي في فرنسا من 7 إلى 9 يناير بمشاركة منتخبات فرنسا والنرويج والدنمارك.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد قرر تأجيل كأس الأمم الأفريقية التي كان مقررا إقامتها في المغرب خلال الفترة من 13 إلى 23 يناير 2022، إلا أن الاتحاد المصري لكرة اليد قرر استكمال معسكر المنتخب حتى نهاية المشاركة في بطولة الدوري الذهبي في فرنسا.

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