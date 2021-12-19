ما الذي يمكن توقعه من اجتماع لجنة كاف التنفيذية؟

"تأجيل كأس أمم إفريقيا؟ الموضوع غير محسوم، 50-50".

هكذا رد أحد الأعضاء الهامين في اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن احتمالية خروج اجتماع اليوم الأحد في الدوحة، بقرار بتأجيل كأس أمم إفريقيا المزمع إقامتها في الكاميرون بين 9 يناير و6 فبراير المقبلين.

عضو المكتب التنفيذي شرح لـ FilGoal.com أن القرار الذي يوضح مصير البطولة سيكون خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

مع انطلاق اجتماع لجنة كاف التنفيذية، ما الذي يمكن توقعه؟

مصدر مطلع داخل كاف، قال لـ FilGoal.com أن فكرة تأجيل البطولة سيكون لها عواقب وخيمة على الاتحاد القاري من الناحية المادية.

ويعتمد كاف بشكل رئيس على المدخلات المادية من حقوق بث ورعاية كأس الأمم الإفريقية.

مع ذلك، فإن هناك أطراف عديدة داخل الاجتماع المنعقد حاليا في الدوحة تميل بقوة ناحية إقامة البطولة، ولكن ما الذي يهدد ذلك الاتجاه؟

مصدر كبير في إدارة كاف، تحدث لـ FilGoal.com بشرط عدم نشر اسمه قائلا: "رؤية جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يرى أنه يجب الحفاظ على سلامة الجميع"، في إشارة إلى أن إنفانتينو يقود الاتجاه المائل لتأجيل البطولة.

ذلك الاتجاه الذي ظهر مع تفشي متحور أوميكرون، يدعمه الخطاب الذي بعث به اتحاد الأندية الأوروبية إلى فيفا، والذي رد عليه كاف ووزارة الرياضة الكاميرونية بشكل قوي عن استعدادات الدولة المضيفة الصحية لحماية اللاعبين وكل أصحاب المصالح.

وفي الوقت الحالي، مع انطلاق الاجتماع، يطرح كل اتجاه وجهات نظره في انتظار قرار خلال الساعات المقبلة.

السيناريو الأول المتوقع هو لعب البطولة في موعدها بشكل طبيعي.

أما السيناريو الثاني، هو تأجيل البطولة لمدة عام كامل، ولكن لعبها في يناير 2023 سيكون صعبا خاصة مع نهاية كأس العالم في ديسمبر 2022، ما يعني أنها من الممكن أن تقام في الكاميرون خلال شهري مارس أو أبريل 2023، مع إقامة نسخة 2025 في كوت ديفوار.

وخلال الساعات الماضية، تم طرح فكرة لعب البطولة باللاعبين المحليين، وهي الفكرة الخارجة من إدارة المسابقات في كاف، وهي الفكرة التي قد يتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، مع منح حرية مشاركة اللاعبين المحترفين لهم ولأنديتهم دون إجبار.