انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (0) (0) تشيلسي.. نيوكاسل (0) (4) سيتي

تابع مباشرة مباراتين في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.

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وهنا تابع مباراة نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي دقيقة بدقيقة

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نهاية المباراتين

ق86 جوووووول رحيم سترلينج يضيف الرابع لمانشستر سيتي

ق64 جوووووووول رياض محرز بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق52 هدف ضائع من جابرييل خيسوس برأسية رائعة لكن تصدى لها حارس مرمى نيوكاسل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول في لقاء ولفرهامبتون وتشيلسي

ق47: ضغط شرس من تشيلسي أملا في تسجيل هدف قبل انتصاف المباراة

نهاية الشوط الأول في لقاء نيوكاسل وسيتي

ق27: جووووووووووول! جواو كانسيلو يسجل الهدف الثاني لسيتي بتسديدة رائعة

ق19: ضغط ولفرهامبتون يتواصل ودفاع تشيلسي يقاتل

ق15: راية الحكم المساعد تلغي هدف ولفرهامبتون بداعي التسلل

ق15: جووووووووول أول! ولفرهامبتون يسجل الهدف الأول ضد تشيلس

ق5: جوووووووول أول! روبن دياش يسجل الهدف الأول لسيتي بضربة رأس مستغلا خطأ فادحا من الدفاع

ق5: بداية ضاغطة قوية من ولفرهامبتون أمام تشيلسي

بداية المباراتين