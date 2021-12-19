الدوري الإنجليزي يرفض طلب تشيلسي بتأجيل مباراة ولفرهامبتون

رفضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تأجيل مباراة ولفرهامبتون وتشيلسي التي ستنطلق الرابعة عصر الأحد بتوقيت القاهرة.

وطالب تشيلسي الرابطة بتأجيل المباراة حفاظا على سلامة لاعبيه بسبب تفشي فيروس كورونا في إنجلترا.

لكن الرابطة رفضت وعلق متحدث للنادي قائلا:"محبطون جدا لأننا شعرنا أن موقفنا قوي في طلب تأجيل المباراة".

وتأجلت مباريات عديدة في الدوري الإنجليزي بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

ويحل تشيلسي ضيفا على فريق الذئاب في الجولة 18 ويسعى لمواصلة المنافسة في قمة البطولة.

ويحتل تشيلسي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، المركز الثالث في ترتيب الدوري مبتعدا بأربع نقاط عن مانشستر سيتي.

ويلعب سيتي اليوم ضد نيوكاسل يونايتد، بينما ليفربول وصيف البطولة يحل ضيفا على توتنام.