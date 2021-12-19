خسارة جديدة لـ كريم حافظ في الدوري التركي

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 14:34

كتب : FilGoal

كريم حافظ

شارك المصري كريم حافظ مع ناديه يني ملطية سبور اليوم الأحد ضد مضيفه ريزة سبور في لقاء حسمه الأخير بهدف في الجولة 17 من الدوري التركي.

ولعب حافظ (25 عاما) المباراة كاملة ونال بطاقة صفراء في الدقيقة 81.

وأحرز دينيز هومت هدف فوز ريزة سبور في الدقيقة 80 ليرتقي فريقه للمركز 17 في الدوري ورصيده 16 نقطة بينما استمر ملطية في المرتبة 19 ورصيده 14 نقطة.

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ويستضيف ملطية سبور فريق قيصري سبور يوم الخميس.

وكانت المباراة هي الـ14 لحافظ مع ملطية في الموسم الجاري.

ويخوض حافظ موسمه الثاني مع ملطية منذ رحل عن وادي دجلة في أغسطس 2020.

المدافع الأيسر مثل منتخب مصر في سبع مباريات آخرها ضد النيجر في مارس 2019.

كريم حافظ
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