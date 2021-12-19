كلوب يتحدث عن مستقبل صلاح وعدم الاهتمام بموعد تجديد العقد

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 14:31

كتب : FilGoal

يورجن كلوب ومحمد صلاح

يشعر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالتفاؤل حول مسألة تجديد عقد نجمه محمد صلاح.

فرض صلاح نفسه على عناوين الأخبار مبكرا بتألقه مع ليفربول بتسجيل 22 هدفا هذا الموسم، منها 15 في الدوري الإنجليزي، في ظل عدم تمديد تعاقده مع الريدز رغم المفاوضات الجارية بين الطرفين منذ فترة.

وسألت صحفية شبكة سكاي سبورتس، كلوب، هل يكون تجديد عقد صلاح مثل هدية أعياد الميلاد لجماهير ليفربول؟ فرد الألماني قائلا "نجري محادثات جيدة حقا، هذا كل ما يهم".

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وأضاف "أريد حدوث ذلك، لكن متى؟ لا أهتم كثيرا".

وشدد مجددا "المفاوضات تسير بشكل جيد.. هذه هي الاجابة".

وينتهي عقد قائد منتخب مصر مع ليفربول في صيف 2023.

قبل نحو أسبوعين قال كلوب "أنت تعرف بالظبط ما يدور حول مو، عندما نتحدث عن تمديد عقد لاعب مثل صلاح فهو ليس شيئا تلتقي لتناول فنجان من الشاي في فترة ما بعد الظهر وتتوصل إلى اتفاق. هذا طبيعي تماما".

وتابع "ليس هناك حقا شيء آخر يمكن قوله. إنه يتحدث عن ذلك ولا يمكنني إلا أن أقول بعض الأشياء لأن كل ما تبقى ليس للجمهور".

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 226 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 147 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول يورجن كلوب
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