رئيس دورتموند: ريال مدريد يريد ضم هالاند

أكد هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند رغبة نادي ريال مدريد في ضم لاعبه النرويجي الشاب.

وقال فاتسكه في تصريحات لجريدة بيلد: "أعلم أن كل الأندية الأوروبية الكبرى تريد ضم هالاند، وخاصة ريال مدريد".

وأضاف "لقد تأكد الاهتمام الكبير به من ريال مدريد. وأعتقد أن الدوري الإسباني سيكون أفضل له في يوم من الأيام من الدوري الإنجليزي".

وتابع "يمكنني تسمية 25 فريقا آخر يرغب في ضمه، لكن الفريق الوحيد الذي أعلم على وجه اليقين اهتمامه بضم هالاند هو ريال مدريد، هذه حقيقة".

ويمتد عقد اليافع النرويجي مع دورتموند إلى 2024.

وأتم رئيس دورتموند "قد يرحل هالاند أو قد يبقى، لكن بشكل عام نأمل أن يبقى".

وتترقب أندية كبيرة موقف هالاند مع دورتموند، الذي قد يبيع اللاعب بمبلغ كبير بعدما انتدبه في يناير 2020 مقابل 20 مليون يورو فقط.

مينو رايولا وكيل أعمال هالاند كشف عن أسماء الفرق الذي يتوقع لاعبه الانتقال إلى أحدها في المستقبل.

وقال رايولا في حواره مع SPORT1 قبل أيام:"هالاند سيتخذ الخطوة التالية".

وواصل "بايرن ميونيخ وريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي، هذه الأندية التي قد ينتقل لها".

وأضاف "كلنا نعرف، وكذلك دورتموند، أن وقت رحيل هالاند سيأتي. ربنا هذا الصيف، ربما الصيف التالي. هناك فرصة كبيرة لرحيله في الصيف المقبل".

وتألق هالاند (21 عاما) مع دورتموند وسجل 74 هدفا وأرسل 19 تمريرة حاسمة في 75 مباراة فقط.