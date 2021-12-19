خبر في الجول – بحضور إنفانتينو.. اجتماع لمكتب كاف التنفيذي الأحد لتحديد مصير أمم إفريقيا

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 12:48

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

يجتمع اليوم الأحد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، والذي يتواجد عدد كبير منهم في العاصمة القطرية الدوحة.

وحسبما علم FilGoal.com، يُعقد الاجتماع مساء اليوم الأحد، ويتزامن مع انتهاء عمل لجنة التفتيش على استعدادات الكاميرون لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2021 حيث سينضم السكرتير العام لـ كاف، فيرون أوبما ماسينجو، للاجتماع عن طريق الفيديو كونفرنس حيث يتواجد ضمن اللجنة في الدولة الغرب إفريقية.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ومناقشة حول موعد البطولة، المزمع إقامتها بين 9 يناير و6 فبراير في الكاميرون.

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ويأتي اجتماع المكتب التنفيذي لـ كاف، في ظل تأكيدات عديدة سواء من الاتحاد القاري أو الحكومة الكاميرونية، على إقامة البطولة في موعدها.

اقرأ - بيان مشترك من كاف والحكومة الكاميرونية: أمم إفريقيا في موعدها.. و3 إجراءات استعدادا للبطولة

ويأتي الاجتماع أيضا، في ظل ضغط من اتحاد الأندية الأوروبية رغبة في تغيير موعد البطولة. (طالع التفاصيل)

ويعد الوضع الصحي مع تفشي متحور فيروس كورونا، أوميكرون، أهم مسوغات المطالبين بالتأجيل.

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